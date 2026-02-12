Icetex anunció que ampliará a 20.000 los créditos educativos disponibles en 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que en 2026 otorgará un total de 20.000 créditos educativos, luego de ampliar en 9.000 los cupos que había proyectado inicialmente para el año. La decisión, dada a conocer por la entidad en un comunicado, se tomó tras la revisión de los resultados financieros de la entidad al cierre de 2025, lo que permitió destinar recursos propios para ampliar la cobertura de financiación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con este ajuste, la meta de 11.000 créditos anunciada al comienzo del año se incrementa, y será una medida que impactará tanto a quienes solicitaron apoyo para el primer semestre de 2026 como a los aspirantes que participarán en la convocatoria correspondiente al segundo semestre del año. La entidad aseguró que se trata de "mayores oportunidades de financiación para el acceso a educación superior para las y los estudiantes colombianos".

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Más cupos para un crédito en el Icetex para 2026-1

En lo corrido del año, cerca de 6.000 estudiantes ya han accedido a financiación a través del Icetex para cursar estudios de educación superior en el primer semestre académico. Estos apoyos cubren programas de pregrado y posgrado, así como formación para el trabajo y desarrollo humano y cursos de educación continua.



Con la ampliación presupuestal, otros 3.000 estudiantes podrán acceder a crédito en el marco de la convocatoria 2026-1. Estos cupos adicionales se asignarán a personas que realizaron su solicitud entre finales de 2025 y los primeros días de 2026, cumplieron los requisitos establecidos, pero no obtuvieron aprobación inicial debido a la limitación de recursos disponibles en ese momento.



La entidad precisó que no se habilitará un nuevo formulario para esta etapa. En cambio, se revisarán las solicitudes que quedaron en lista de espera y que fueron catalogadas como viables desde el punto de vista técnico y financiero. De esta manera, se busca agilizar el proceso y garantizar que los recursos lleguen a quienes ya adelantaron el trámite correspondiente.

Publicidad

Para los estudiantes que resulten beneficiados con estos cupos adicionales y que hayan cubierto el valor de su matrícula con recursos propios, el Icetex indicó que podrán solicitar a su institución de educación superior la devolución del dinero una vez se formalice el desembolso del crédito.



¿Cómo funcionará esta opción para el segundo semestre 2026?

El aumento en el número total de créditos también impactará la convocatoria 2026-2, que se abrirá hacia el final del primer semestre del año. Para este periodo, el Icetex prevé ofrecer 11.000 nuevos créditos educativos en líneas de corto y mediano plazo, tanto para estudios en Colombia como en el exterior.

Estos 11.000 apoyos, sumados a los correspondientes al primer semestre, completarán los 20.000 créditos proyectados para 2026. El presidente del Icetex, Alvaro Urquijo, señaló que la ampliación "es un gran esfuerzo económico, conjunto con la actual Junta Directiva de la entidad, para que más estudiantes accedan en 2026 a educación superior". Las líneas disponibles incluirán créditos para pregrado y posgrado, así como opciones orientadas a programas técnicos, tecnológicos y universitarios. También se mantendrán las modalidades para estudios en el exterior, bajo las condiciones vigentes de la entidad.

Publicidad

El incremento en los cupos fue posible tras la recalculación de las utilidades institucionales al cierre de 2025. De acuerdo con lo informado por la entidad, este ejercicio permitió identificar recursos adicionales que podían destinarse a ampliar la oferta de financiación sin comprometer la estabilidad financiera del Icetex, y la decisión fue adoptada en conjunto con la Junta Directiva de la entidad.



Nuevos modelos de financiación del Icetex

Paralelo a las convocatorias tradicionales, el Icetex también puso en marcha recientemente un modelo de cofinanciación diferida denominado "Alianza + Futuro", un esquema que, según indicó la entidad, busca reducir la carga financiera durante la etapa de estudios y establecer condiciones de pago diferenciadas.

En el marco de este modelo, varias instituciones de educación superior han suscrito convenios voluntarios con el Icetex. A través de estos acuerdos, los estudiantes matriculados que accedan a crédito pueden beneficiarse de tasas de interés ajustadas: IPC más 0% durante la época de estudios y IPC más 3% durante la etapa de amortización.

"Paralelo a las convocatorias 2026-1 y 2026-2, el Icetex, dentro de las nuevas apuestas para beneficiar económicamente a las y los estudiantes, puso en marcha en recientes meses el modelo de cofinanciación diferida 'Alianza + Futuro'. En este modelo ya son cinco las Instituciones de Educación Superior del país que han firmado de manera voluntaria el convenio con la entidad para garantizar a sus estudiantes matriculados (con crédito de Icetex) el acceso a una tasa de interés más baja", concluyó la entidad al respecto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co