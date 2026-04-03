¿Qué representa el viacrucis? Oraciones y claves para reflexionar el Viernes Santo

El Viernes Santo de 2026 se vive como una de las jornadas más significativas para la fe cristiana, marcada por el silencio, la oración y la contemplación. En este día, los creyentes conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz, un momento central que invita a la reflexión profunda sobre el sacrificio, el perdón y la esperanza.



Esta fecha hace parte del Triduo Pascual, que inicia con el Jueves Santo y culmina con el Sábado Santo. A diferencia de otras celebraciones, el Viernes Santo no incluye la eucaristía, como signo de duelo por la muerte de Jesús. En su lugar, las iglesias realizan celebraciones centradas en la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y espacios de oración personal y comunitaria.



Un día para la reflexión y el silencio

Durante esta jornada, los fieles recuerdan los momentos que, según los evangelios, marcaron el camino de Jesús hacia el Calvario: su juicio, la condena, el sufrimiento físico y su muerte. Más allá del recuerdo histórico, la Iglesia propone este día como una oportunidad para la introspección, en la que cada persona puede cuestionarse sobre su vida, sus acciones y su relación con los demás.

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La liturgia del Viernes Santo está centrada en la proclamación de la Pasión de Cristo y en una serie de lecturas que invitan a la reflexión sobre el sufrimiento, la obediencia y la entrega.

La primera lectura corresponde al libro de Isaías (52,13–53,12), donde se presenta la figura del “Siervo doliente”, un texto que describe a un hombre que carga con el dolor y las culpas de otros. Para la tradición cristiana, este pasaje es interpretado como un anuncio de la pasión de Jesucristo, al mostrar a alguien que sufre de manera silenciosa y es “traspasado por nuestras rebeliones”.



El salmo responsorial, tomado del Salmo 30, incluye una de las frases más recordadas de este día: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”, palabras que, según los evangelios, fueron pronunciadas por Jesús en el momento de su muerte. E



La segunda lectura proviene de la carta a los Hebreos (4,14–16; 5,7–9), donde se resalta la humanidad de Cristo y su obediencia hasta la muerte. El texto lo presenta como alguien que, a pesar del dolor, se mantuvo firme en su misión, convirtiéndose en fuente de salvación para quienes siguen su ejemplo.

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Finalmente, el Evangelio del día corresponde al relato de la Pasión según San Juan (18,1–19,42). Este texto narra de manera detallada los acontecimientos que van desde la detención de Jesús hasta su crucifixión y muerte en la cruz. Es el eje central de la celebración litúrgica del Viernes Santo y uno de los momentos más solemnes de la jornada.



¿Qué es el viacrucis y qué significa?

Entre las prácticas más representativas del Viernes Santo está el viacrucis, una tradición que consiste en recorrer simbólicamente el camino que hizo Jesús desde su condena hasta su sepultura. Este ejercicio espiritual se divide en catorce estaciones, cada una dedicada a un momento específico de ese recorrido. Cada estación se acompaña de oraciones y reflexiones que invitan a los creyentes a meditar sobre el sufrimiento y a relacionarlo con las propias experiencias de vida.

El recorrido del Viacrucis incluye las siguientes estaciones:

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Jesús es condenado a muerte Jesús carga con la cruz Jesús cae por primera vez Jesús se encuentra con su madre El Cirineo ayuda a llevar la cruz La Verónica limpia el rostro de Jesús Jesús cae por segunda vez Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Jesús cae por tercera vez Jesús es despojado de sus vestiduras Jesús es clavado en la cruz Jesús muere en la cruz Jesús es bajado de la cruz Jesús es sepultado

Oraciones para vivir el Viernes Santo

Existen varias oraciones que los fieles pueden rezar en casa para vivir espiritualmente este día. A continuación algunos rezos tomados del portal Hozana:

“Oh Dios, tu Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte que, como consecuencia del antiguo pecado, a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a él. De este modo, los que hemos llevado grabada, por exigencia de la naturaleza humana, la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante, por la acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.”

Oración al Cristo Crucificado

Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado en tu presencia: te ruego, con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte; mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando tus cinco llagas, teniendo presente lo que de ti, oh buen Jesús, dijo el profeta David: "Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos." (Salmo 21: 17-18)

Oración por la liberación de 33 almas del purgatorio

Te adoro, Oh Santa Cruz, que fuiste adornada por el cuerpo santísimo de mi Señor, cubierta en tinta de su preciosísima sangre. Te adoro, mi Dios, puesto en la cruz por mí. Te adoro. Oh Santa Cruz, por amor de aquél que es mi Señor.”

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El Viernes Santo también es un día en el que se reza especialmente por las almas del purgatorio. Una tradición que propone rezar 33 veces una oración frente a la cruz como acto de amor y recuerdo por aquellos que esperan el descanso eterno.



¿Se come carne en el Viernes Santo?

Durante el Viernes Santo, la tradición cristiana recuerda que Jesucristo murió alrededor de las 15:00 horas, coincidiendo con el momento en que eran sacrificados los corderos de la Pascua. Por tratarse de una jornada de recogimiento y conmemoración del sufrimiento de Cristo, la Iglesia Católica establece prácticas como el ayuno y la abstinencia, en señal de respeto y reflexión.

En ese sentido, los fieles están llamados a no consumir carne como un acto de penitencia y unión espiritual con el sacrificio de Jesús. En su lugar, se recomienda optar por alimentos sencillos como pescado, legumbres o verduras.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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