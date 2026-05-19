The Strokes en Colombia y en solitario: fecha y precios de las entradas del concierto

La espera para la fanaticada del indie rock en Colombia ha terminado. The Strokes ha confirmado que Bogotá será una de las paradas fundamentales de su gira global, marcando un hito sin precedentes para la agrupación neoyorquina en territorio nacional. Este evento representa la consolidación de una relación entre la banda y su público colombiano que, hasta ahora, solo se había dado en el marco de festivales.



¿Cuándo y dónde será el concierto?

El esperado encuentro entre Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti con sus seguidores colombianos tendrá lugar el 2 de diciembre. El escenario elegido para esta cita histórica es el Coliseo Medplus de Bogotá.

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Esta presentación forma parte de una ambiciosa extensión de su gira por Sudamérica, que también incluye paradas en el Estadio Universidad San Marcos de Lima el 20 de noviembre y cierres en las ediciones de Primavera Sound en Santiago, Buenos Aires y São Paulo.



Precios y venta de las entradas

Para los interesados en ser parte de esta experiencia, el proceso de venta de boletería se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster.co y seguirá un cronograma específico. La preventa exclusiva iniciará el miércoles 20 de mayo a las 10:00 a. m., destinada exclusivamente para los clientes de los Bancos Aval.

Por otro lado, la venta para el público general con todos los medios de pago será el viernes 22 de mayo a las 10:00 a. m., una vez finalizada la etapa de preventa.



Precios de las entradas para este concierto:



Localidad Etapa Precio Full 105 - 108 Etapa 1 Etapa 2

$228.000 $245.000

PLATEA 2 Etapa 1 Etapa 2

$305.000 $365.000

100 - 104 Etapa 1 Etapa 2

$365.000 $425.000

109 - 112 Etapa 1 Etapa 2

$449.000 $485.000

PLATEA 1 Etapa 1 Etapa 2

$485.000 $545.000

113, 114 & 116 Etapa 1 Etapa 2

$545.000 $605.000

115 (Menores) Etapa 1 Etapa 2

$545.000 $605.000

118 & 120 Etapa 1 Etapa 2

$605.000 $665.000

117 & 119 (Menores) Etapa 1 Etapa 2

$605.000 $665.000

The Strokes en Colombia

La banda irrumpió en la escena musical en 2001, redefiniendo el rock de guitarras para el nuevo milenio. Su discografía no solo ha cosechado éxitos comerciales, sino que se ha convertido en una referencia fundamental para toda una generación que encontró en ellos la voz de la modernidad y la nostalgia urbana.



The Strokes se prepara para el lanzamiento de 'Reality Awaits', su séptimo álbum de estudio, que verá la luz este verano bajo los sellos Cult Records y RCA Records. Este nuevo material promete ser una evolución de su sonido, habiendo sido grabado en Costa Rica bajo la producción del legendario Rick Rubin y finalizado en diversos puntos del globo.

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Como adelanto de esta nueva era, la banda ya ha estrenado los sencillos 'Going Shopping' y 'Falling out of Love', este último presentado recientemente con una actuación especial en The Late Show with Stephen Colbert. Además, el aspecto visual del álbum ya genera conversación, pues el arte de portada presenta la obra Untitled (Cowboy) (1989) del reconocido artista Richard Prince.

Lo que hace que esta visita a Bogotá sea particularmente destacada es su naturaleza: es su primer show en solitario en Colombia. Mientras que en visitas anteriores la banda se presentó en formatos de festival, este concierto propio permite un despliegue completo de su catálogo y una atmósfera más íntima y dedicada para sus fans más acérrimos. Además, la velada contará con una invitada de lujo, la talentosa Courtney Barnett, quien se encargará de abrir el espectáculo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co