Oraciones para el Jueves Santo 2026: cómo atraer paz, amor y vivir desde la humildad

El Jueves Santo es una de las fechas más significativas para los creyentes, no solo por lo que conmemora dentro de la tradición cristiana, sino también por el profundo sentido espiritual que invita a la reflexión, la conexión interior y la renovación de la fe. En este día, además de las celebraciones litúrgicas, muchas personas recurren a la oración como una forma de atraer paz, manifestar propósitos y fortalecer su vida espiritual desde el amor y el servicio.



El Jueves Santo da comienzo al Triduo Pascual, el periodo central de la Semana Santa. Durante esta jornada se recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos, momento en el que instituye la Eucaristía y deja un mensaje claro de entrega y servicio. También se conmemora el lavatorio de los pies, gesto con el que enseñó la importancia de la humildad.



El evangelio del día: servicio y humildad

El evangelio que guía esta celebración es el de Juan 13:1-15, donde se relata el lavatorio de los pies. En este pasaje, Jesús, siendo maestro, se pone al nivel de sus discípulos para servirles, dejando una enseñanza: el verdadero liderazgo nace del amor y la humildad.

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Este mensaje se convierte en la base para quienes, en este día, buscan manifestar cambios en su vida. La oración no solo es una petición, sino un acto de disposición para actuar con coherencia frente a lo que se pide.



Oraciones para atraer y manifestar en Jueves Santo

Durante esta jornada, las oraciones se enfocan en abrir el corazón, sanar heridas y fortalecer la fe. A continuación, algunos rezos que pueden acompañar este día:



Oración personal de entrega y transformación

“Señor, quiero que mi relación contigo sea más intensa cada día.

Te alabo desde lo profundo de mi corazón porque has decidido quedarte con nosotros y acompañarnos hasta el fin de los tiempos.

Has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía, y aunque nuestros sentidos solo vean un trozo de pan, allí estás Tú.



Ayúdame a entender que para seguir tu camino debo amar y servir a los demás.

Si Tú, siendo grande, lavaste los pies de tus discípulos, enséñame a imitarte en mis acciones.



Sana mis heridas y hazme instrumento de tu amor, para escuchar, ayudar y acompañar a quienes lo necesitan.

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Dame conciencia para crecer, sembrar esperanza y actuar con bondad.

Confío en tu poder que transforma y renueva. Amén.”



Oración para rezar en familia:

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed.

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Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces Uno contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra.

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; bendice a nuestros hermanos más frágiles y enfermos con quienes hoy nos sentimos especialmente unidos; que la fraternidad alumbre para ellos la esperanza.

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Para muchos creyente, este día, marcado por el silencio, la introspección y la fe, se convierte en una oportunidad para dejar atrás cargas emocionales, perdonar y renovar intenciones.

Más allá de las palabras, el mensaje del Jueves Santo apunta a la acción. El amor, el servicio y la humildad son los pilares de esta jornada. Por eso, las oraciones no solo buscan atraer bendiciones, sino también transformar la manera en que las personas se relacionan con los demás.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co