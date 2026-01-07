Quién era Raimundo Emiliani, el hombre detrás de los festivos en Colombia

Colombia es conocido como el país de los días festivos, por lo que los colombianos siempre están atentos a sus calendarios para conocer cuáles puentes pueden aprovechar para disfrutar de unos días de descanso fuera de su ciudad, con su familia o amigos. Pocos saben que el origen de estos días libres en el país tienen el origen en un solo hombre: Raimundo Emiliani Román.



¿Quién fue Raimundo Emiliani Román?

Nacido en la heroica Cartagena de Indias en 1914, Raimundo Emiliani Román fue un político colombiano reconocido. Fue un hombre de leyes, de letras y de una oratoria profunda que lo llevó a ocupar los peldaños más altos del poder en Colombia.

Emiliani fue jurista y diplomático de carrera. Sirvió como Ministro de Trabajo durante la Junta Militar y como Ministro de Justicia en el gobierno de Guillermo León Valencia. Su paso por el Senado y la Cámara de Representantes estuvo marcado por una visión técnica del Estado, pero también por una sensibilidad hacia el orden social.

Incluso en sus años de madurez, participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Allí, su voz fue fundamental para redactar los capítulos que hoy garantizan los derechos fundamentales en Colombia. Sin embargo, más allá de los códigos y las constituciones, su nombre quedó grabado en la cultura popular por un tema mucho más terrenal: el manejo del tiempo de los colombianos.



¿Qué es la Ley Emiliani? El nacimiento del 'puente festivo' en Colombia

A principios de la década de los 80, Colombia enfrentaba un problema de productividad y logística. Muchos de los festivos religiosos y civiles caían a mitad de semana (martes, miércoles o jueves). Esto generaba los famosos "festivos partidos" o "san lunes" improvisados que interrumpían el ritmo de las fábricas, las escuelas y la administración pública.



Ante este panorama, Emiliani presentó una propuesta revolucionaria que se convertiría en la Ley 51 de 1983, universalmente conocida como la "Ley Emiliani".



¿Qué establece exactamente esta ley?

La norma es sencilla pero poderosa. Establece que los días de descanso remunerado que caen en días de semana laboral deben trasladarse al lunes siguiente. El objetivo era doble:



Productividad: Evitar que la semana laboral se viera fragmentada, permitiendo que las empresas mantuvieran un flujo continuo de lunes a viernes (o sábado). Turismo: Crear fines de semana largos (de tres días) para incentivar a los ciudadanos a viajar, lo que dinamizaría la economía de las regiones, hoteles y restaurantes.

Raimundo Emiliani Román murió en 2005, pero su legado vive en cada maleta que se empaca un viernes por la tarde y en cada carretera que se llena de viajeros un lunes festivo en Colombia.



¿Cuáles son los festivos en Colombia?

Gracias a esta ley, Colombia es hoy uno de los países con más días feriados en el mundo (generalmente 18). Sin embargo, es importante entender que no todos los festivos se mueven. La ley hace una distinción clara entre las fechas "patrias/religiosas mayores" y las "festividades menores".



Los festivos que se celebran el día que caen:

Estas fechas se consideran tan sagradas para la identidad nacional o religiosa que no se muevenn:



1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 20 de julio: Grito de Independencia.

Grito de Independencia. 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Batalla de Boyacá. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Jueves y Viernes Santo.

Los festivos que se trasladan al lunes siguiente por la Ley Emiliani:

Son 10 fechas que, independientemente del día en que caigan, se celebran el lunes siguiente:



6 de enero: Reyes Magos. 19 de marzo: San José. 29 de junio: San Pedro y San Pablo. 15 de agosto: Asunción de la Virgen. 12 de octubre: Día de la Raza. 1 de noviembre: Todos los Santos. 11 de noviembre: Independencia de Cartagena. Ascensión del Señor. Corpus Christi. Sagrado Corazón.

