Festivo de Reyes 2026: esta es la fecha poco común del puente en Colombia

Las conmemoraciones históricas o religiosas, modificadas por la Ley 51 de 1983, más conocida como la Ley Emiliani, hacen parte de los días festivos en Colombia. La normativa permite que varias de las fechas festivas se trasladen al lunes siguiente en caso de caer en otro día de la semana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con lo establecido por la Ley, se excluye del traslado al siguiente lunes a fechas como el 20 de julio (Día de la Independencia), el 7 de agosto (Batalla de Boyacá), el 1 de mayo (Día Internacional del Trabajo), el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo). Esta última, es el primer festivo del año. Para el segundo feriado, conocido como el festivo o puente de reyes, esta fecha de 2026 se moverá casi una semana.



Lea: Calendario de días festivos en Colombia 2026: fechas, puentes y descansos



¿Cuándo es el Festivo de Reyes en 2026?

El día festivo que conmemora la visita de los Reyes Magos a Jesucristo se celebra el día 6 de enero de cada año. Esta fecha también es conocida como la fiesta de la Epifanía. En Colombia, de acuerdo con la Ley Emiliani, la fecha de este día festivo se mueve hasta el siguiente lunes, en caso de no darse en ese día de la semana.



Ya que el 6 de enero de 2026 es un martes, la fecha para el festivo se dará hasta el día lunes 12 enero, un día del calendario que no es tan común para este puente. Tenga en cuenta que este puente será el primero del año y no habrá otro festivo hasta marzo, con el Día de San José.



¿Qué se celebra el Festivo de Reyes?

Esta celebración religiosa, importante para cristianos y católicos, "es una oportunidad para que los cristianos reflexionen sobre la naturaleza de la manifestación física de Dios en la Tierra y rindan homenaje a tres visitantes importantes en el relato bíblico del nacimiento de Jesús", de acuerdo con National Geographic. Estos tres visitantes son los reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Publicidad

"Tiene su origen en la creencia de la Iglesia cristiana de que Jesucristo era la encarnación humana de Dios. Las primeras referencias conocidas al ritual cristiano sugieren que ya era común en el siglo IV d.C. En el siglo II, el teólogo Clemente de Alejandría escribió que una secta de cristianos gnósticos sirios, los basilidianos, celebraban el bautismo de Cristo en enero. En 361, el historiador romano Ammiano Marcelino escribió que los cristianos llamaban Epifanía a esa festividad de enero".



Recomendaciones para aprovechar los festivos de 2026

Revise con tiempo el calendario laboral y escolar.

Planee con anticipación viajes y reservas, especialmente en temporadas altas.

Combine días festivos con vacaciones para obtener descansos más largos.

Consulte siempre fuentes oficiales para confirmar fechas y posibles cambios.