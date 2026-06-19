¿Quiere aprender inglés gratis en Bogotá? Abren nueva convocatoria con el British Council

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una nueva convocatoria de formación en inglés dirigida a personas residentes en Bogotá. La estrategia hace parte del programa Talento Capital Formación y cuenta con el apoyo del British Council.

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La oferta estará disponible hasta el próximo 28 de junio de 2026 y contempla un total de 6.431 oportunidades de formación distribuidas en dos modalidades diferentes, con el objetivo de facilitar el acceso al aprendizaje del idioma para jóvenes y adultos de la ciudad.

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La convocatoria busca fortalecer las competencias lingüísticas de los participantes y brindar herramientas que puedan contribuir a su desarrollo educativo, profesional y laboral.



¿Qué programas ofrece la convocatoria de Atenea?

Las personas interesadas podrán elegir entre dos alternativas de formación, dependiendo de sus necesidades y disponibilidad de tiempo. Las opciones disponibles son:



2.460 cupos para el programa virtual sincrónico English without Borders para Entornos Laborales.

para el programa virtual sincrónico English without Borders para Entornos Laborales. 3.971 licencias para acceder a una plataforma de aprendizaje autónomo del British Council.

La modalidad sincrónica incluye clases virtuales en tiempo real con acompañamiento de docentes, mientras que la modalidad autónoma permite que cada participante avance a su propio ritmo durante el periodo establecido.



Formación desde nivel básico hasta intermedio avanzado

El programa English without Borders para Entornos Laborales tendrá una intensidad de hasta 100 horas de formación. De ese total:



90 horas estarán enfocadas en el aprendizaje del inglés para contextos laborales.

estarán enfocadas en el aprendizaje del inglés para contextos laborales. 10 horas corresponderán a clubes conversacionales y actividades complementarias orientadas al fortalecimiento de habilidades comunicativas.

Los contenidos se desarrollarán bajo los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), uno de los estándares internacionales más utilizados para medir el dominio de una segunda lengua. Los participantes podrán avanzar en niveles que van desde A1 hasta B2+, según sus conocimientos previos y resultados obtenidos durante el proceso formativo. Los subniveles establecidos son:



Entry (A1)

Fundamentals 1 (A1+)

Fundamentals 2 (A2)

Progress 2 (A2+)

Connections 1 (B1-)

Connections 2 (B1)

Connections 3 (B1)

Connections 4 (B1+)

Evolution 1 (B2)

Evolution 2 (B2+)

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:



Residir en Bogotá.

Tener 18 años o más al momento del cierre de las inscripciones.

Contar con título de bachiller.

Completar el proceso de inscripción establecido por Atenea.

Además, la estrategia contempla una modalidad especial para jóvenes vinculados a la iniciativa distrital Jóvenes con Oportunidades, quienes serán priorizados mediante un proceso coordinado con la Secretaría Distrital de Integración Social. La Agencia Atenea también indicó que se dará prioridad a beneficiarios de algunos de sus programas de educación posmedia, entre ellos Jóvenes a la E y Talento Capital Formación.



Paso a paso para realizar la inscripción

El proceso de postulación debe efectuarse a través del Sistema de Información de Convocatorias y Registro, conocido como Sicore. Para participar, los aspirantes deben:



Ingresar a la plataforma SICORE.

Crear una cuenta o acceder con sus datos registrados.

Actualizar la hoja de vida.

Cargar la documentación solicitada.

Seleccionar la oferta de formación de interés.

Finalizar y enviar la inscripción antes de la fecha límite.

Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente la información registrada y verificar que los documentos cargados correspondan a los requisitos exigidos por la convocatoria.



Fechas clave de la convocatoria

Las personas interesadas en acceder a estos programas de formación deben tener en cuenta el cronograma establecido por la Agencia Atenea:



Cierre de inscripciones: 28 de junio de 2026 a las 11:59 p. m.

28 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. Validación de requisitos y selección: del 29 de junio al 23 de julio de 2026.

del 29 de junio al 23 de julio de 2026. Publicación de elegibles: 24 de julio de 2026.

24 de julio de 2026. Periodo de reclamaciones: del 24 al 31 de julio de 2026.

del 24 al 31 de julio de 2026. Inicio previsto de la formación: 10 de agosto de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co