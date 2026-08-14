¿Quiere estudiar inglés en Bogotá? Así puede postularse para aprender desde casa; son 10.000 cupos

¿Busca fortalecer sus conocimientos en inglés? La Alcaldía de Bogotá; la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Centro Colombo Americano de Bogotá habilitaron la tercera convocatoria de 'Yes, Bogotá', una "estrategia que va más allá de la formación en inglés y busca facilitar la conexión de los ciudadanos con oportunidades concretas de empleo". En esta etapa, se ofrecen 10.000 cupos gratuitos para ciudadanos mayores de edad que residan en Bogotá y cuenten con un nivel mínimo de inglés A2. El proceso de formación permitirá avanzar en el manejo del idioma y desarrollar habilidades de comunicación que puedan ser utilizadas en diferentes situaciones laborales y profesionales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 17 de agosto de 2026, aunque la convocatoria podría cerrarse antes si se completa el número de cupos disponibles. El programa está dirigido a personas que ya cuentan con conocimientos básicos de inglés y "busca que el aprendizaje del idioma esté directamente relacionado con las oportunidades que ofrece el mercado laboral de la ciudad". El propósito es que quienes ingresen al programa puedan utilizar el inglés en situaciones cotidianas, pero también adquirir herramientas que les permitan desenvolverse en ambientes laborales.



¿Qué incluye el curso de inglés gratuito?

La formación tendrá una intensidad de 160 horas y se desarrollará completamente de manera virtual. Los participantes tendrán actividades sincrónicas y asincrónicas, con contenidos orientados al fortalecimiento de las competencias comunicativas. "Sectores como BPO, gastronomía y turismo, tecnología e industrias audiovisuales requieren cada vez más talento con competencias en inglés para atender mercados nacionales e internacionales. En esta nueva convocatoria, los participantes no solo fortalecerán sus conocimientos del idioma, sino que recibirán herramientas orientadas a escenarios profesionales y laborales", indicó la entidad.

Además de las clases, ‘Yes, Bogotá’ contempla espacios relacionados con la preparación para el empleo. Entre ellos se encuentran talleres de empleabilidad y actividades de conexión con empresas que buscan personas con conocimientos de inglés. La estrategia también contempla la realización de ferias laborales, en la cual participarán 14 empresas en el proceso y existen alrededor de 600 vacantes, principalmente relacionadas con el sector BPO, para que algunos participantes puedan avanzar en procesos de selección.



¿Quiénes pueden participar en ‘Yes, Bogotá’?

Para esta convocatoria se establecieron algunos requisitos que deben cumplir las personas interesadas en registrarse. Los aspirantes deben:



Ser mayores de 18 años.

Residir en Bogotá.

Tener un nivel mínimo de inglés A2.

El programa está pensado para personas que ya poseen conocimientos básicos del idioma, por lo que el punto de partida no corresponde a quienes nunca han tenido contacto con el inglés. La formación permitirá continuar el proceso hacia el nivel B1 y fortalecer especialmente las habilidades necesarias para comunicarse en contextos profesionales y laborales.



Hay cupos destinados a habitantes de cinco localidades

De los 10.000 cupos disponibles en esta tercera convocatoria, 2.431 están destinados a habitantes de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá. Estos cupos cuentan con recursos aportados por los Fondos de Desarrollo Local de las cinco localidades, como parte de la estrategia para llevar oportunidades de formación a distintos sectores de Bogotá. "Los Fondos de Desarrollo Local son fundamentales para responder a las necesidades de los territorios. En cinco localidades con grandes poblaciones, estamos sumando esfuerzos y recursos para que más habitantes puedan fortalecer sus competencias y contar con mayores oportunidades para acceder al mercado laboral. Así, desde el Gobierno de lo Cotidiano, llevamos más oportunidades directamente a la ciudadanía", confirmó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.



¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Ingresar al sitio web oficial de la convocatoria en este link.

Buscar la convocatoria del programa 'Yes, Bogotá'.

Leer cuidadosamente los requisitos y condiciones de participación.

Hacer clic en el botón de inscripción o registro.

Completar el formulario con los datos personales solicitados.

Verificar que la información esté correcta antes de enviarla.

Enviar la inscripción y guardar el comprobante o confirmación.

Las autoridades han advertido que ninguna persona o entidad está autorizada para cobrar dinero por el acceso a esta convocatoria, e invitan a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles fraudes o intermediarios que soliciten pagos indebidos. Quienes se inscriban entrarán a un proceso de selección, lo que significa que el registro no garantiza automáticamente un cupo en el programa. La asignación final dependerá del cumplimiento de requisitos y de la disponibilidad de plazas.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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