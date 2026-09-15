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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Quiere estudiar alemán? Icetex habilitó plataforma gratuita para quienes cumplan estos requisitos

¿Quiere estudiar alemán? Icetex habilitó plataforma gratuita para quienes cumplan estos requisitos

La iniciativa incluye un webinar que tendrá lugar el 19 de septiembre, en el que explicarán cómo registrarse, utilizar los recursos y comenzar el proceso de formación.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de sept, 2026
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¿Quiere estudiar alemán? Icetex abrió becas para beneficiarios
¿Quiere estudiar alemán? Icetex abrió becas para beneficiarios. -
Getty Images

El aprendizaje de un segundo idioma es una de las alternativas que tienen beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para complementar su formación académica y ampliar sus conocimientos. Por eso, la entidad anunció una nueva oportunidad para quienes estén interesados en aprender alemán sin pagar por el acceso a los contenidos y así sumar un "nuevo idioma a su perfil y ampliar sus posibilidades académicas, laborales y profesionales", según indicó la entidad.

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La iniciativa se desarrolla por medio de Comunidad ICETEX, en colaboración con DVV International, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Los participantes podrán utilizar vhs-Lernportal, una plataforma digital "que ofrece diferentes recursos y niveles para avanzar de manera autónoma en el aprendizaje del idioma".

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La herramienta está disponible para jóvenes y adultos que quieran comenzar a estudiar alemán o continuar un proceso de formación en este idioma. Una de sus características es que el usuario puede avanzar de acuerdo con su propio ritmo, por lo que no se trata de un curso que dependa de asistir de manera permanente a clases presenciales.

¿Cómo aprender alemán gratis con el Icetex?

Para facilitar el acceso de los beneficiarios a esta alternativa de formación, el ICETEX realizará un encuentro virtual en el que explicará el funcionamiento de la plataforma. El webinar será el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, y se desarrollará mediante Microsoft Teams. Durante la actividad se explicará el proceso para ingresar a vhs-Lernportal y se hará un recorrido por los contenidos que los usuarios pueden encontrar allí. La jornada estará dirigida por Tobias Bönemann, docente de alemán como lengua extranjera, quien cuenta con experiencia en procesos de educación para adultos y aprendizaje mediante herramientas digitales.

"Queremos que nuestros beneficiarios encuentren en el ICETEX oportunidades que amplíen sus horizontes. Aprender otro idioma fortalece su perfil y puede acercarlos a nuevas posibilidades académicas y profesionales. Con Comunidad ICETEX seguimos sumando opciones que son reales para nuestros jóvenes y poniendo a su alcance herramientas gratuitas que les permitan adquirir nuevas capacidades y avanzar en sus proyectos de vida", indicó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.

¿Quiénes pueden acceder a esta oportunidad?

La alternativa está dirigida a jóvenes y adultos beneficiarios del Icetex que estén interesados en incorporar el alemán a su formación. No se plantea únicamente para personas que tengan previsto viajar a Alemania. El aprendizaje de otro idioma puede "complementar la formación de los beneficiarios y fortalecer capacidades que les permitan proyectarse hacia nuevas oportunidades dentro y fuera del país".

Los interesados deberán utilizar un correo electrónico personal para realizar la inscripción al webinar mediante este link. Una vez completado este proceso, recibirán antes de la actividad virtual la información necesaria para conectarse a través de Microsoft Teams. La información de inscripción está disponible a través de los canales de Comunidad ICETEX habilitados para esta convocatoria.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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