¿Cómo está la educación en América Latina y en Colombia? Esto revelan las pruebas PISA 2025

Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), volvieron a poner sobre la mesa el desempeño de los sistemas educativos de distintos países. En la edición de 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 15 años, quienes fueron evaluados en tres áreas: matemáticas, lectura y ciencias. De los 13 países de la región que participaron en la evaluación, siete obtuvieron resultados promedio inferiores a los de la medición anterior disponible, mientras seis conservaron niveles similares. Colombia se mantuvo estable frente a 2022, aunque presentó descensos en matemáticas y lectura al comparar con años anteriores. En el conjunto de los 91 países participantes, los promedios fueron de 482 puntos en ciencias, 463 en matemáticas y 461 en lectura. De acuerdo con el informe, los resultados generales se encuentran entre los niveles más bajos registrados en la historia de estas evaluaciones.

Los autores del informe señalan que el bajón en las calificaciones se explica sobre todo por la incapacidad para mantener la atención en textos largos o de cierta complejidad y que necesitan diferentes elementos de razonamiento. Al mismo tiempo, perciben que los alumnos tienden a hacer lecturas rápidas (el tiempo para completar los ejercicios disminuye respecto a ediciones anteriores) y a dar respuestas inmediatas pero también cada vez más erróneas. Los peores resultados se dan en países con tasas de distracción en clase por los dispositivos digitales superiores a la media. Aunque reconocen que la crisis del COVID-19 con la suspensión de las clases presenciales por los confinamientos puede haber pesado, la OCDE considera que hay un vínculo con el mayor uso de los móviles por los adolescentes para conectarse a las redes sociales en una acción generalmente pasiva, sin creación de contenidos propios.

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¿Cómo le fue a Colombia en las pruebas PISA 2025?

Colombia presentó resultados promedio similares a los obtenidos en 2022 en las tres áreas evaluadas. Sin embargo, la comparación con mediciones anteriores evidencia una disminución en matemáticas y lectura. Los estudiantes colombianos son los que más utilizan la inteligencia artificial para aprender en América Latina, con un 56% que recurre a ella semanalmente, según el estudio PISA 2025. El auge de estas herramientas contrasta, sin embargo, con las carencias de los centros educativos: seis de cada diez alumnos colombianos estudian en colegios donde la falta de materiales o problemas de infraestructura dificultan la enseñanza.

La OCDE advierte de que, aunque la inteligencia artificial generativa puede apoyar el aprendizaje en determinadas condiciones, "frecuentemente no lo consigue en la práctica" y, utilizada de forma inadecuada, puede convertirse en "un atajo que evita el trabajo cognitivo que la educación busca desarrollar". Con ese 56%, Colombia se sitúa dos puntos por delante de Perú (54 %) y tres de Uruguay (53 %), y diez puntos por encima de la media de la OCDE (46 %). También supera a Argentina y Ecuador (52 %), pero se queda detrás de Vietnam (69 %), Singapur (66 %) y Emiratos Árabes Unidos (64 %).



El elevado uso de los chatbots contrasta también con la presencia de la tecnología en las aulas colombianas, donde los estudiantes utilizan dispositivos digitales para actividades de aprendizaje una media de 1,6 horas al día, una cifra prácticamente igual a la media de la OCDE, de 1,7 horas. Además, el 36% de los alumnos aseguró que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante las clases, frente al 28% de media de la OCDE. El informe señala, no obstante, que los estudiantes de colegios donde está prohibido el uso de celulares tienen un 33% menos de probabilidades de reportar este tipo de distracción.



La expansión de estas herramientas digitales se produce, además, en un contexto de importantes carencias materiales. El 63% de los estudiantes asiste a centros donde la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza y el 62% a colegios con problemas de infraestructura. Esta última cifra aumentó de forma considerable respecto a 2022, cuando el porcentaje de alumnos que estudiaba en centros con carencias de infraestructura era del 44%. "Todavía hay margen de mejora" en la capacidad de los estudiantes colombianos para autorregular su aprendizaje y establecer objetivos, señaló el informe. De los más de 13.700 colegios que hay en Colombia según el Ministerio de Educación, las pruebas PISA fueron realizadas en 2025 por 7.268 estudiantes de 266 colegios, que representan a unos 597.500 estudiantes de 15 años, equivalentes a un estimado del 75 % del total de la población de esa edad.



PISA 2025 refleja dificultades para la educación latinoamericana

En América Latina, los datos presentan retrocesos en varios sistemas educativos. Argentina, México, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú y Paraguay obtuvieron resultados inferiores en comparación con la medición anterior o evidenciaron descensos en determinadas áreas. Otros países, entre ellos Uruguay, Brasil, El Salvador, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, mantuvieron resultados similares a los de 2022, aunque algunos registraron cambios positivos en materias específicas. La OCDE también advierte que las comparaciones entre períodos deben considerar los cambios en la cobertura educativa. En países como México, Ecuador y Guatemala se produjo una mayor incorporación de jóvenes de sectores que anteriormente tenían menor acceso a la educación secundaria. Este fenómeno puede influir en los promedios generales.



Argentina tuvo resultados más bajos en las tres áreas

Argentina aparece entre los países latinoamericanos que registraron una disminución en sus resultados. En la medición de 2025, los promedios fueron inferiores a los de 2022 en matemáticas, lectura y ciencias. Los puntajes fueron de 393 en ciencias, 389 en lectura y 367 en matemáticas. Este último resultado representa, además, el registro más bajo obtenido por el país desde que comenzó a participar en PISA en 2006. Argentina se ubicó más de 100 puntos por debajo de la media de los países de la organización; además, entre 2022 y 2025, la brecha aumentó en matemáticas y ciencias, mientras que en lectura permaneció estable. En total, 11.093 estudiantes de 412 escuelas argentinas realizaron la evaluación, representando aproximadamente a 609.100 jóvenes de 15 años, equivalentes al 87 % de la población de esa edad.



México bajó en matemáticas

México también presentó una disminución frente a 2022, aunque esta se concentró principalmente en matemáticas. En lectura y ciencias, los resultados permanecieron prácticamente sin cambios. Los estudiantes mexicanos obtuvieron 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas. El desempeño en ciencias se ha mantenido estable durante las diferentes ediciones de PISA, mientras que los resultados de lectura y matemáticas estuvieron por debajo de los registrados entre 2009 y 2018. La OCDE plantea que una de las circunstancias que debe considerarse al interpretar estos resultados es la ampliación de la educación secundaria hacia sectores de población que anteriormente tenían una menor participación en el sistema educativo.



Ecuador presentó descensos en matemáticas y lectura

En Ecuador, la comparación disponible se realizó frente a los resultados de 2017. El país registró disminuciones en matemáticas y lectura, mientras que ciencias presentó cifras similares. En matemáticas, el promedio fue de 366 puntos, 11 menos que en 2017. El resultado coloca a Ecuador más de 100 puntos por debajo del promedio general de la OCDE en esta área. Al analizar la diferencia entre los estudiantes con mejores y peores resultados, la brecha se redujo en matemáticas. En lectura no hubo una modificación significativa, mientras que en ciencias aumentó. Al igual que en México, el informe advierte que la expansión de la educación secundaria y la incorporación de estudiantes de poblaciones anteriormente marginadas son factores que deben considerarse al comparar los resultados.



Chile perdió puntos en matemáticas y lectura

Chile logró mantener estable su desempeño en ciencias, pero obtuvo resultados inferiores en matemáticas y lectura. En matemáticas, el promedio de 2025 fue de 403 puntos. El informe identifica una tendencia descendente desde 2015. En lectura, los resultados también fueron significativamente inferiores a los observados en 2015 y 2018. Ciencias mostró un comportamiento diferente. Con 442 puntos, el resultado de 2025 se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de las mediciones anteriores desde 2009. Aun así, Chile continúa entre los países latinoamericanos con mejores resultados en esta área. Cerca del 63% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en ciencias, frente a un promedio de 74 % en los países de la OCDE.



Perú tuvo una caída en matemáticas y lectura

Perú obtuvo resultados inferiores a los de 2022 en matemáticas y lectura, mientras que ciencias permaneció en niveles similares. En ciencias, el promedio fue de 406 puntos y en lectura llegó a 390. En ambos casos, las cifras se encuentran por debajo de los promedios correspondientes de la OCDE. Matemáticas registró 382 puntos y mantiene una tendencia descendente desde 2017. El resultado de 2025 se encuentra aproximadamente 87 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE considerados en la comparación.



Brasil mantuvo sus resultados durante más de una década

Brasil mostró pocas variaciones entre 2022 y 2025 en las tres áreas evaluadas. La OCDE señala que esta estabilidad se extiende por más de una década y que los resultados actuales se mantienen cerca de los observados desde 2015. "Esta estabilidad de los resultados se extiende, de hecho, por más de una década: en las tres materias, los resultados de PISA 2025 estuvieron cerca del nivel observado en todas las evaluaciones desde 2015". En ciencias, el país obtuvo 409 puntos, el resultado más alto registrado desde 2006. También se observó una reducción en la proporción de estudiantes con bajo rendimiento en ciencias frente a 2015. La disminución fue de cuatro puntos porcentuales. En matemáticas y lectura no hubo cambios significativos en este indicador.



PISA revela que estudiantes usan más el celular para el ocio que para aprender

Un 28 % de los alumnos de la OCDE que participaron en PISA en 2025 dijeron que sus compañeros estaban distraídos en las clases de ciencias por el uso de los dispositivos digitales, con proporciones que llegaban al 40 % en Chile, Polonia o Bulgaria. En países que no pertenecen a la organización, se alcanzaban porcentajes "masivos" en Argentina (55 %) y Uruguay (57 %). Hay que tener en cuenta que esa distracción se traducía, con respecto a los que no señalaban ese problema de atención, en una diferencia media de 11 puntos en los resultados en las pruebas de ciencia.

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Para los autores del estudio, el problema no son tanto los dispositivos, sino el hecho de que los estudiantes los utilizan mucho más para actividades de ocio (casi 3,4 horas al día de media en la OCDE) que para el aprendizaje (3 horas al día las jornadas lectivas, 1,4 horas los fines de semana). En cuanto al efecto de la irrupción de la IA en el aprendizaje, los responsables de PISA indican que si bien no hay una respuesta definitiva, los primeros datos apuntan a que por regla general los que menos las utilizan son los que obtienen mejores resultados en ciencia, lo que podría explicarse porque los usos más corrientes, como resúmenes de artículos, son para evitar una parte del esfuerzo necesario para aprender.

Su conclusión no es que la IA sea negativa de por sí, sino que cuando se usa de forma moderada y, sobre todo, como respaldo para el aprendizaje puede traducirse en mejores resultados, como lo prueban los casos de Corea del Sur o Singapur que están aplicando a gran escala esa tecnología en la enseñanza. La evolución sobre una menor capacidad a prestar atención a los textos es, en cualquier caso, inquietante para la OCDE en un mundo de rápido avance de la IA en el que resulta todavía más importante ser capaz de leer de forma crítica, evaluar la credibilidad de las informaciones, entender los matices y formarse opinión sobre bases fiables. Las listas de las mejores notas en los ejercicios de ciencias y de matemáticas de PISA son bastante coincidentes con las de comprensión lectora: en cabeza están, por orden China, Singapur, Taiwán y Japón, y luego Estonia, Corea del Sur, Reino Unido y Canadá.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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