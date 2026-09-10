¿Quiere estudiar una maestría? Universidad en Miami abre becas de hasta el 50%: requisitos

Westfield Business School, una reconocida institución universitaria en Miami, Estados Unidos, y la Fundación Ismael Cala, anunciaron una nueva convocatoria de becas para profesionales "que buscan fortalecer sus capacidades de liderazgo y avanzar en su carrera", con una maestría en administración de negocios. En total, la institución estadounidense entregará 10 beneficios de hasta el 50% del costo del programa, con un valor que puede alcanzar los US$11.000, equivalentes a más de $34 millones de pesos.

La convocatoria corresponde a la cohorte que comenzará en noviembre de 2026 y tiene como fecha límite de inscripción el 25 de septiembre. El proceso puede adelantarse de forma virtual y los candidatos deberán cumplir previamente con las condiciones de admisión establecidas por la escuela de negocios. La propuesta está enfocada principalmente a profesionales "con perfil ejecutivo, experiencia profesional y proyección hacia posiciones de liderazgo".

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¿Quiénes pueden postularse a las becas para MBA?

La convocatoria está dirigida a personas con un perfil profesional orientado al ámbito ejecutivo, experiencia laboral y expectativas de crecimiento hacia cargos relacionados con liderazgo. De acuerdo con la información de la institución, además de cumplir con los requisitos académicos de admisión, los candidatos deberán demostrar sus capacidades durante el proceso de selección. Para ello, la convocatoria contempla una competencia basada en casos de negocio.

Ignacio Maroto Mateo, Provost de Westfield Business School, explicó que la convocatoria "es una oportunidad para profesionales que están preparados para dar un siguiente paso en su carrera. Buscamos perfiles con experiencia y potencial de liderazgo que puedan demostrar sus capacidades de análisis, criterio y toma de decisiones", explicó Ignacio Maroto Mateo, Provost de Westfield Business School.



¿Cuánto cubren las becas de Westfield Business School?

Las 10 becas contempladas en la convocatoria podrán cubrir hasta el 50% del valor del programa. Según la información entregada por la Fundación Ismael Cala, el beneficio máximo corresponde a US$11.000, una cifra que supera los $34 millones, según la conversión hecha por la organización que busca "promover programas de liderazgo emocional, orientación vocacional y educación para niños, adolescentes y jóvenes hispanos".



Uno de los aspectos que contempla el programa es la posibilidad de cursar el MBA mientras se mantienen las actividades laborales. La formación tiene una duración de 16 meses y se desarrolla completamente en línea. Las clases y actividades están planteadas bajo una combinación de componentes sincrónicos y asincrónicos. Esto permite que los estudiantes tengan espacios de formación en tiempo real y, al mismo tiempo, actividades que pueden desarrollar de acuerdo con su disponibilidad.



El programa se imparte en español y está dirigido a profesionales que buscan ampliar sus conocimientos en el ámbito empresarial sin tener que trasladarse a una sede física para adelantar sus estudios, "combinando experiencias sincrónicas y asincrónicas para facilitar que los participantes continúen con sus responsabilidades profesionales mientras estudian".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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