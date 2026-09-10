Sobreviviente del terremoto clama por ayuda para su sobrina en la UCI: "Quiere salir adelante"

Gloria Stella Osorio es una de las sobrevivientes del fuerte terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Durante un homenaje a las víctimas en Cali, Valle del Cauca, una de las ciudades más afectadas por la emergencia, la mujer contó su testimonio. Habló sobre cómo perdió a su madre y a su hermana, lo que implica empezar de nuevo a sus 60 años y el futuro de su sobrina que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



"Ha sido muy reconfortante el encontrar tantas personas, porque Cali se ha unido demasiado. Ha sido muy especial con todos los damnificados. Yo no solo perdí a mi mamá, a mi hermana, tengo mi sobrina en la UCI. Ya no está grave, pero perdió algo muy importante de su cuerpo, sus piernas. No ha sido fácil este proceso, no ha sido muy fácil el duelo porque no lo hemos podido vivir", comenzó relatando la mujer. Gloria Osorio se mantiene a la espera de lo que será su futuro luego de perder su vivienda, una de las edificaciones que no resistieron el fuerte temblor.

La mujer ahondó en que no ha podido vivir el duelo de haber perdido a su madre y a su hermana, esto porque su sobrina Stephanie sigue recupérandose y le han dado toda la prioridad a su recuperación. "Es una niña que quiere vivir, quiere salir adelante y que espera que no solamente pueda ella salir adelante por sí sola, sino que podamos ayudarla. Ella necesita mucho, no solamente algo psicológico, ella necesita algo muy espiritual para sanar su proceso, su vida, para sanar todo lo que vivió", indicó.

Por último Gloria Osorio destacó lo que realmente piden de ayuda, todo enfocado en su sobrina. "Esa niña en el estado en que está, ha sido muy fuerte y ella quiere salir adelante. Ella quiere un trabajo. Ella quiere trabajar, necesita sus prótesis, necesita su silla de rueda, necesita dónde vivir...".



#Colombia | Gloria Osorio sobrevivió al terremoto en Cali, pero perdió a su madre y a su hermana. Su sobrina, aunque se salvó, perdió sus piernas. Hoy, pasado un mes desde la catástrofe, Gloria pide ayuda para conseguir una vivienda, apoyo para su pariente, y empezar desde cero a… pic.twitter.com/mAyTVCxvX4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 11, 2026

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