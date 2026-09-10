Sena y Uniminuto lanzan 40% de descuento en matrícula para afectados por el terremoto

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) anunciaron un beneficio dirigido a miembros de la comunidad Sena afectados por la emergencia. La medida contempla un descuento del 40% sobre el valor de la matrícula durante los primeros dos años de formación en Uniminuto. La iniciativa, de acuerdo con la entidad, se incorpora a la relación que mantienen ambas instituciones para facilitar la continuidad de los procesos educativos de aprendices y egresados de la institución.

Las comunidades afectadas por el terremoto tendrán "una nueva oportunidad para continuar su formación en educación superior", en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. La propuesta busca que las dificultades derivadas de la emergencia no representen una barrera adicional para quienes desean avanzar hacia estudios de educación superior. "Estamos haciendo gestión, sobre todo por nuestros compañeros, nuestros aprendices, nuestros egresados del Sena. Aprovechemos esta oportunidad", destacó el director general del Sena, Fray Ricardo Torres.

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¿Quiénes pueden acceder al descuento de UNIMINUTO?

El nuevo beneficio se encuentra relacionado con el convenio existente entre el Sena y Uniminuto. Este acuerdo contempla alternativas de acceso a programas académicos para diferentes integrantes de la comunidad de la entidad. Dentro de los beneficiarios del convenio se encuentran egresados, funcionarios y contratistas del Sena, además de familiares de funcionarios, de acuerdo con las condiciones establecidas por las instituciones.

Los interesados, por tanto, deberán verificar las condiciones específicas de acceso al descuento, así como los documentos y procedimientos requeridos para demostrar el cumplimiento de los requisitos. "Qué buena noticia poder decirle a Colombia que, en el marco de este convenio Sena-Uniminuto, hemos contemplado un apoyo especialmente a los impactos que ha tenido el terremoto en estos departamentos", indicó el rector general de Uniminuto, Harold Castilla.



La alianza entre el SENA y UNIMINUTO contempla el acceso a diferentes alternativas de formación. La oferta incluye programas de pregrado y posgrado, con opciones que pueden desarrollarse bajo modalidades presencial, virtual y a distancia. Esto permite que los interesados revisen diferentes posibilidades de acuerdo con su ubicación, disponibilidad de tiempo y programa académico de interés.



Icetex suspende cobros y congela intereses para personas afectadas por el terremoto

Otra de las instituciones que puso en marcha medidas para damnificados fue el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que, por medio del Gobierno Nacional, dispone de un paquete de medidas para 44.411 personas que serán cobijadas por estas disposiciones en cinco departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó. Los alivios están dirigidos a beneficiarios del Icetex residentes en cinco departamentos que fueron incluidos dentro de la focalización establecida para la emergencia. La distribución anunciada por la entidad es la siguiente:



Valle del Cauca: 29.680 beneficiarios.

Caldas: 5.443 beneficiarios.

Risaralda: 5.253 beneficiarios.

Quindío: 3.267 beneficiarios.

Chocó: 768 beneficiarios.

Uno de los principales puntos de la medida es la suspensión, durante tres meses, del cobro de los créditos educativos para las personas que hacen parte de la población focalizada. Durante este periodo también quedará congelada la generación de intereses corrientes y moratorios. Esto significa que las obligaciones de los beneficiarios incluidos en la medida no tendrán un aumento derivado de estos conceptos mientras esté vigente la suspensión.



El paquete contempla además la interrupción temporal de distintas actuaciones asociadas al cobro de las obligaciones. Entre ellas están las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico. También se suspenderá el reporte a las centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el proceso mediante el cual las obligaciones pueden ser trasladadas a cobro. La entidad indicó que las medidas "representan un importante esfuerzo económico para las personas que han contado con el Icetex para estudiar."

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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