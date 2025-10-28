En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Resultados Super Astro Sol último sorteo martes 28 de octubre de 2025: los números ganadores

Resultados Super Astro Sol último sorteo martes 28 de octubre de 2025: los números ganadores

Este juego de azar combina números de cuatro cifras con los doce signos del zodiaco, ofreciendo varias formas de ganar. Revise aquí EN VIVO la combinación ganadora del día.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Resultados Super Astro Sol último sorteo martes 28 de octubre de 2025
Resultados Super Astro Sol último sorteo martes 28 de octubre de 2025. -
Getty Images/ Super Astro Sol

Publicidad

Publicidad

Publicidad