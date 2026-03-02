Estos son los estudiantes que tendrán acceso a prácticas y empleo en obras del Metro de Bogotá

La Universidad ECCI firmó un acuerdo de cooperación con la concesionaria Metro Línea 1 S.A.S. con el propósito de vincular a estudiantes y egresados a procesos formativos y laborales asociados al proyecto férreo. Según lo indicado por la institución, el convenio contempla un esquema que integra admisión, capacitación técnica específica, desarrollo de prácticas y posibilidades de empleo en distintas áreas relacionadas con la infraestructura ferroviaria.

La Línea 1 del Metro, que se extiende por aproximadamente 24 kilómetros a lo largo del suroccidente y centro de la ciudad, requerirá personal con conocimientos en ingeniería civil, eléctrica, mecánica, electrónica y disciplinas afines. También se demandarán perfiles técnicos y operativos para labores de instalación de sistemas, señalización, control, mantenimiento de equipos y operación ferroviaria. De acuerdo con lo proyectado por las entidades, cerca de 1.000 jóvenes de la ECCI podrían beneficiarse con oportunidades laborales durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del sistema.



¿En qué consiste nueva oportunidad de empleo para estudiantes en el Metro?

"El acuerdo contempla un modelo integral que incluye procesos de admisión, formación especializada, prácticas y vinculación laboral, con el objetivo de preparar ingenieros, técnicos y operarios en áreas estratégicas para la construcción, operación y mantenimiento del sistema férreo. Como resultado, se proyecta la apertura de cerca de 1.000 oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados", indicó la entidad.

Uno de los puntos centrales del convenio es la preparación específica en infraestructura ferroviaria urbana, un campo que históricamente ha tenido oferta limitada en el país. La construcción del Metro implica procesos técnicos que no son comunes en otras obras civiles tradicionales, como la implementación de sistemas de energía para trenes eléctricos, instalación de rieles especializados, montaje de estaciones elevadas y coordinación de sistemas de control automatizado.



Según información del proyecto, en su fase de operación plena la Línea 1 podrá movilizar a más de 70.000 pasajeros por hora en cada sentido. Para alcanzar esa capacidad será indispensable contar con personal capacitado en la etapa constructiva y en la administración y funcionamiento continuo del sistema. La alianza también prevé espacios de práctica empresarial que permitirán a los estudiantes integrarse directamente a los frentes de obra o a áreas administrativas y técnicas del proyecto.



"El convenio fue suscrito por An YongQiang, representante empresarial de Metro Línea 1 S.A.S., y Fernando Arturo Soler López, rector de la institución académica, y representa un paso estratégico para el país en materia de transferencia de conocimiento técnico especializado. Además de fortalecer la empleabilidad, permitirá desarrollar competencias en infraestructura ferroviaria urbana, un campo que históricamente ha tenido baja oferta formativa en Colombia", se lee en el comunicado.



Los estudiantes que podrán aplicar a convenio

Expertos de infraestructura citados por ambas instituciones han señalado que los proyectos de transporte masivo generan impactos que van más allá de la movilidad. Durante su ejecución se activan cadenas productivas relacionadas con ingeniería, fabricación de materiales, logística, tecnología y servicios. Esto se traduce en empleo directo e indirecto en distintas fases del proyecto.

En el caso del Metro de Bogotá, la demanda de talento estará enfocado, hasta el momento, en el convenio que tiene la Universidad ECCI con el Metro Línea 1 S.A.S., y busca "garantizar que los futuros profesionales no solo adquieran conocimientos teóricos, sino experiencia directa en proyectos de alto impacto", agregó la institución. El convenio, según indicó el comunicado, también abre la posibilidad de intercambio técnico con profesionales y empresas extranjeras que participan en la ejecución de la obra, lo que podría facilitar la actualización en estándares internacionales.

"En ese sentido, la cooperación académica abre la puerta a procesos de actualización tecnológica y buenas prácticas globales en materia ferroviaria. Más allá de la infraestructura física, el Metro de Bogotá comienza a construir también una infraestructura humana: una generación de profesionales preparados para liderar los desafíos de movilidad urbana sostenible en Colombia", concluyó la universidad.

