Así luce nueva sede del Sena que abrirá en Soacha para estudiar gratis en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió oficialmente una nueva sede en el municipio de Soacha, Cundinamarca, con la que busca ampliar la cobertura de formación técnica y tecnológica en esta zona del departamento. La infraestructura, ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, permitirá atender cada año a cerca de 122 mil personas provenientes de Soacha, Granada, Tena, San Antonio del Tequendama y Sibaté.

De acuerdo con la entidad, la obra contó con una inversión total de $57.924 millones, financiados con recursos propios del Sena. El presupuesto incluyó estudios y diseños, construcción, interventorías, dotación de mobiliario, adecuaciones, conectividad y equipos tecnológicos. La nueva sede fue construida en un predio institucional de 4.339 metros cuadrados y cuenta con una infraestructura cercana a los 7.774 metros cuadrados distribuidos en diferentes bloques. Allí se integran áreas académicas, administrativas y espacios destinados al bienestar de los aprendices.

Durante el acto de inauguración, el director (e) del Sena Regional Cundinamarca, Javier Ricardo Jiménez, señaló que el proyecto busca ampliar el acceso a la formación gratuita en una zona con alta demanda educativa. Según explicó, el centro permitirá fortalecer la oferta en programas técnicos y tecnológicos dirigidos a jóvenes, mujeres y población vulnerable de la región.



Estos son los espacios que tendrá nueva sede del Sena en Soacha

En términos de capacidad, el nuevo centro dispone de 36 ambientes de aprendizaje, de los cuales 19 son especializados y 17 convencionales. La sede puede recibir de manera simultánea a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial. Entre los espacios especializados se encuentran:



Laboratorios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Áreas destinadas a industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería.

Gimnasio y zonas de bienestar

Un entro de Recursos Educativos que servirá como apoyo académico.

La distribución de los bloques contempla zonas de circulación, áreas deportivas y espacios de servicios que buscan facilitar la permanencia de los estudiantes durante la jornada académica. Según el Sena, la organización del lugar responde a la necesidad de integrar formación teórica y práctica en un mismo entorno.



Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, indicó que esta sede hace parte de la estrategia de la entidad para consolidar procesos de formación en territorios con crecimiento poblacional acelerado. "Es una inversión significativa que busca fortalecer las oportunidades de los jóvenes que habitan en este sector de la ciudad, permitiéndoles acceder a una formación de calidad y, sobre todo, gratuita, como la que ofrece el Sena".

Aprendices que ya hacen parte de la nueva sede destacaron la importancia de contar con instalaciones adecuadas para su proceso formativo. Ana María Rodríguez Tovar, estudiante del programa Tecnólogo en Asistencia Administrativa, afirmó que "estudiar en un espacio como este nos motiva a seguir adelante. Contar con ambientes modernos y formación de calidad nos da más herramientas para salir al mundo laboral con confianza y aportar al desarrollo de nuestras familias y del municipio".

"El Sena fortalece la formación técnica y tecnológica en Soacha y su área de influencia, ampliando oportunidades para jóvenes, mujeres y población vulnerable de cinco municipios de Cundinamarca. Con esta apertura, el Sena reafirma su compromiso con la formación pertinente, la inclusión social y el cierre de brechas educativas, consolidando a Soacha como un eje estratégico para el desarrollo productivo y el talento humano del departamento", se lee en un comunicado de la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co