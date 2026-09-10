Indignación en Santander por caso de presunto acceso carnal contra una perrita que fue raptada

En Santander se efectuó la primera judicialización por el presunto delito de acceso carnal contra un animal. La víctima de este caso habría sido Luna, una perrita que vivía en San Vicente de Chucurí y fue raptada por un hombre identificado como Edwin Dionisio Vélez Cardozo. Como consecuencia de los exámenes a los que habría sido sometida, la canina presentó sangrado e infección en sus órganos, además de cambios en su comportamiento. La Fiscalía dio detalles sobre el lamentable caso. La judicialización contra Vélez fue posible gracias a la Ley 2627 de 2026, que reglamenta la conducta de acceso carnal contra animales.

La investigación establece que Luna fue retenida por el señalado agresor el pasado 30 de agosto de este año en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí. Después de eso, la habría trasladado hasta su vivienda, donde presuntamente realizó actos sexuales contra la perrita. Los comportamientos de Luna y sus padecimientos físicos dieron pista de las consecuencias de este repudiable hecho. Tenía sangrado e inflamación en sus órganos y su comportamiento cambió completamente: su actividad habitual y hasta la ingesta normal de alimentos disminuyó. Cuando veía a una persona, huía y terminaba prácticamente aislada. Su cabeza pasó a estar agachada todo el tiempo y su cola dejó de batir con alegría para estar retraída entre sus extremidades posteriores, según detalló el fiscal. Tanto los elementos materiales probatorios como la evidencia física darían cuenta de que las acciones que se le atribuyen a Vélez causaron problemas en la salud y la integridad física de la inocente Luna. Las heridas físicas que le quedaron a esta perrita tuvieron que ser atendidas por un médico veterinario.

Tras la investigación, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), Vélez Cardozo fue presentado ante un juez de control de garantías en septiembre y se le imputó el delito de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaban gravemente la salud e integridad del animal. A pesar de eso, el procesado no aceptó los cargos, pero de todas formas fue enviado a prisión para que cumpla medida de aseguramiento en centro carcelario.

María Paula Rodríguez Rozo

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