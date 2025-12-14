Tradición y sostenibilidad: principios de la comida italiana, nombrada patrimonio de la humanidad

El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió el pasado miércoles la cocina italiana en su Lista Representativa, resaltando que esta práctica se ha consolidado como “un modelo de identidad sociocultural” y un legado emocional que trasciende las fronteras del país europeo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró la decisión mediante un mensaje grabado en el que la calificó como “un reconocimiento histórico que honra al pueblo italiano, que celebra nuestra identidad y que da a conocer nuestro estilo de vida”.



¿Por qué la comida italiana fue nombrada patrimonio por la Unesco?

La inclusión se decidió durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, donde se valoró la cocina italiana como un “sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa en una herramienta para expresar sentimientos, construir diálogos o compartir ideas”.

El expediente presentado por Roma destaca que esta tradición ha sabido revalorizar sus raíces de “cocina pobre”, caracterizada por recetas de aprovechamiento y sostenibilidad. Además, el documento subraya que la gastronomía italiana ha generado un patrimonio sentimental, convirtiéndose en una auténtica “cucina degli affetti” (“cocina de los afectos”) que une generaciones e involucra a la diáspora italiana en todo el mundo.



“La práctica se basa en el respeto mutuo entre quienes la realizan. Este elemento ha sido influenciado —y aún lo es— por personas de diferentes culturas, cada una de las cuales ha contribuido a enriquecer la práctica mediante un método de preparación diferente”, señala la propuesta aprobada.



La Unesco también reconoció la diversidad regional del país, que abarca desde los risotti del norte y el prosciutto de Emilia Romagna hasta carnes y pastas rellenas como los tortellini, conformando un mosaico culinario heterogéneo.

Italia ya contaba con inscripciones previas: el “arte” de los pizzeros napolitanos fue declarado Patrimonio Inmaterial en 2017 y los conocimientos sobre la trufa en 2021. Con esta nueva inclusión, el país suma 21 manifestaciones culturales propias o compartidas en las listas de la Unesco.

