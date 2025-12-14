En vivo
Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de diciembre: comparendos y rotación vigente

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció el calendario de pico y placa para vehículos particulares en la semana previa a Navidad, manteniendo la restricción de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Pico y placa en Bogotá
Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de noviembre de 2025
X: @SectorMovilidad

