Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de diciembre: comparendos y rotación vigente

A medida que avanza diciembre, la congestión vehicular en Bogotá tiende a intensificarse, haciendo que el pico y placa sea una herramienta esencial para la gestión efectiva de la movilidad. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), ha ratificado el esquema de restricción que regirá para los vehículos particulares en la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre de 2025.



Este sistema, que se aplica de manera ininterrumpida durante los días laborales, requiere que los conductores conozcan la rotación de placas para evitar sanciones.

La restricción de pico y placa se basa en la alternancia diaria de circulación según la paridad de la fecha y el último dígito de la matrícula del vehículo. Los vehículos particulares están divididos en dos grupos principales:



Días impares: tienen permitido circular aquellos vehículos cuya placa termina en 1, 2, 3, 4 y 5. Días pares: la movilidad está garantizada para los automotores con matrículas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

El horario de aplicación del pico y placa es continuo, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, de lunes a viernes.



Pico y placa en Bogotá hoy: rotación del 15 al 19 de diciembre

Lunes 15 de diciembre (Día Impar): pueden circular libremente los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

pueden circular libremente los vehículos con placas terminadas en . Martes 16 de diciembre (Día Par): la movilidad está habilitada para los automotores cuyas matrículas culminan en 6, 7, 8, 9 y 0 .

la está habilitada para los automotores cuyas matrículas culminan en . Miércoles 17 de diciembre (Día Impar): se permite el tránsito a los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

se permite el tránsito a los vehículos con placas finalizadas en . Jueves 18 de diciembre (Día Par): podrán circular los vehículos con terminación de placa en 6, 7, 8, 9 y 0 .

podrán circular los vehículos con terminación de placa en . Viernes 19 de diciembre (Día Impar): tienen movilidad garantizada las placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

Es importante destacar que, al finalizar la jornada laboral, la restricción se levanta para el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, permitiendo la libre circulación de todos los vehículos particulares.

A diferencia de otras semanas en diciembre, este periodo no incluye un día festivo. Por lo tanto, la restricción vehicular operará únicamente bajo el esquema ordinario, y la medida de pico y placa regional, diseñada para los corredores de entrada y salida de la capital, no se activará. La SDM, entidad que define el calendario de pico y placa, centra sus esfuerzos en mitigar la congestión dentro del perímetro urbano durante las horas de mayor demanda.



Sanciones por incumplir con el pico y placa

La Secretaría de Movilidad subraya que no acatar la normativa del pico y placa es una infracción de tránsito con consecuencias económicas significativas. Para el año 2025, la sanción monetaria por violar la restricción está fijada en $711.750. Además de la multa, la violación conlleva la inmovilización del vehículo, lo que genera gastos adicionales por el servicio de grúa y la permanencia en los patios distritales.



Sin embargo, existen categorías de vehículos que pueden acceder a exenciones, siempre y cuando realicen el registro formal y obtengan la autorización previa de la entidad. Este beneficio aplica principalmente a vehículos con tecnologías limpias, incluyendo los eléctricos o híbridos. Otras exenciones cubren el transporte escolar, vehículos para el traslado de personas con discapacidad, vehículos oficiales o de emergencia, y aquellos encargados del transporte de insumos médicos.



Con la temporada navideña en pleno apogeo y el flujo de tráfico aumentando, la SDM insiste en la necesidad de que los ciudadanos incorporen la planificación de sus desplazamientos como un hábito. La consulta oportuna del calendario de rotación de placas en los canales oficiales es una medida indispensable para garantizar una circulación dentro del marco legal y contribuir eficazmente a la gestión efectiva del tráfico en la ciudad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO