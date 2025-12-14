En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Kast, electo presidente de Chile; Jara lo llamó para desearle éxitos

Kast, electo presidente de Chile; Jara lo llamó para desearle éxitos

Con una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales y más del 57 porciento de las mesas escrutadas, José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Editado por: Heidy Carreño
Kast presidente de Chile
El abogado y exdiputado ultracatólico ahora es el presidente -
AFP

