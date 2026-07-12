Último plazo para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2026: así puede enviar su escrito

Una conversación familiar, una experiencia en el colegio, un recuerdo del barrio, una historia inspirada en la imaginación o una reflexión sobre la realidad colombiana pueden convertirse en el punto de partida de un relato. Esa es la propuesta del Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz 2026, una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que busca promover la escritura como una herramienta para expresar ideas, compartir experiencias y fortalecer la cultura de paz.

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La convocatoria, abierta desde el pasado 21 de mayo, permanecerá habilitada hasta el próximo 17 de julio, luego de que la cartera de Educación decidiera ampliar el plazo inicialmente establecido. La medida permitirá que quienes aún trabajan en sus escritos dispongan de algunos días adicionales para finalizar sus textos y completar el proceso de inscripción.

Según explicó el Ministerio, la extensión responde, entre otras razones, al periodo de vacaciones de muchas instituciones educativas del país, lo que dificultó que algunos estudiantes, docentes y familias alcanzaran a presentar sus propuestas dentro del cronograma inicial, por lo que la ampliación tiene el propósito de "ofrecer más oportunidades de participación a la comunidad educativa de todo el país".



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¿Quiénes pueden participar en el Concurso Nacional de Escritura?

La convocatoria está dirigida a personas vinculadas con instituciones educativas y universidades del país, tanto públicas como privadas. Las categorías se organizan de acuerdo con la edad de los participantes. Las modalidades disponibles son las siguientes:



Modalidad cuento

Categoría infantil: niñas y niños entre los 6 y los 13 años.

niñas y niños entre los 6 y los 13 años. Categoría juvenil: jóvenes entre los 14 y los 23 años.

jóvenes entre los 14 y los 23 años. Categoría adultos: personas desde los 24 años.

Modalidad ensayo

Categoría juvenil: participantes entre los 14 y los 23 años.

participantes entre los 14 y los 23 años. Categoría adultos: personas mayores de 24 años.

En todos los casos, los textos deben ser originales, inéditos y ajustarse al límite establecido de 1.000 palabras.



La paz como punto de partida para escribir

El Concurso Nacional de Escritura es una "estrategia pedagógica del Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas que promueve la escritura como una herramienta para la expresión, la reflexión crítica, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de memoria, identidad, convivencia y conocimiento". Los relatos pueden inspirarse en:



Experiencias personales.

Historias familiares.

Relatos de comunidades o territorios.

Narraciones de ficción.

Actos de reconciliación.

Procesos de convivencia.

Acciones que transforman positivamente el entorno.

Reflexiones sobre ciudadanía, respeto y diversidad.

El propósito es que cada autor encuentre su propia voz para contar aquello que considera significativo dentro de su realidad o desde la imaginación.



Los mejores escritos harán parte de una publicación nacional

Uno de los principales incentivos del concurso será la selección de 40 obras, las cuales integrarán el libro digital Historias de Paz 2026. Además de la publicación, los autores de los textos seleccionados serán invitados al evento nacional de premiación que se realizará en Bogotá, donde recibirán un reconocimiento por su participación. Y como parte del proceso de acompañamiento, el Ministerio puso a disposición de los participantes una Caja de Herramientas, que reúne materiales como:



Videos sobre escritura creativa.

Pódcast.

Guías pedagógicas.

Material de consulta para desarrollar personajes, organizar argumentos y revisar los textos antes de enviarlos.

Además, con motivo de la ampliación del plazo de inscripción, el concurso habilitó un ciclo adicional de las denominadas escribatones, encuentros virtuales en los que los participantes reciben orientación para fortalecer sus textos y completar correctamente el proceso de inscripción. Durante estas sesiones, el equipo pedagógico acompaña a los asistentes en aspectos relacionados con la organización de ideas, la revisión del contenido y el diligenciamiento del formulario de registro.

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Las escribatones se desarrollarán entre el 10 y el 17 de julio, en jornadas de 8:00 de la mañana a 9:30 de la mañana. Los interesados en participar en el concurso pueden hacerlo desde la página oficial del Ministerio de Educación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co