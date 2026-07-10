Universidad Nacional lanza nuevo pregrado que empieza en 2027: será el primero en Colombia

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) anunció que ampliará su oferta académica para el primer semestre de 2027 con un programa que, de acuerdo con la institución, no existe actualmente en ninguna otra institución del país. La nueva carrera se ofrecerá en la Sede Caribe, en San Andrés, y busca responder a la creciente necesidad de formar profesionales especializados en un campo que abarca desafíos ambientales, científicos y sociales.

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La llegada del nuevo pregrado hace parte de la convocatoria de admisiones 2027-1, que también incorpora modificaciones para algunos aspirantes a las sedes de presencia nacional de la Universidad Nacional. Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación del examen de admisión para quienes ingresen mediante los programas especiales PEAMA y PAET en las sedes de Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco. En estos casos, el proceso de selección se realizará con base en los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11.

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Así será el nuevo pregrado que llegará a la Universidad Nacional en 2027

La Universidad Nacional confirmó que el nuevo pregrado es Oceanología, un programa que será impartido por la Sede Caribe y está pensado para "abordar el tema de los océanos de una manera integral, teniendo en cuenta la relación con el entorno, la naturaleza, sus costas, y con quienes habitan sus orillas". Se trata del primer programa de pregrado de este tipo que tendrá el país.



De acuerdo con la Universidad Nacional, el objetivo del nuevo programa será comprender el funcionamiento de los océanos como sistemas donde intervienen factores físicos, químicos, biológicos, ambientales y sociales, sobre todo teniendo en cuenta las dos costas con océanos que posee Colombia, condición geográfica que ofrece oportunidades para desarrollar investigación científica., además de analizar las relaciones entre el mar y las personas que dependen de los territorios con costas.

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"Somos uno de los pocos países en tener la fortuna de contar con dos océanos, pero realmente no hemos hecho una mirada integral de estos. No es solo analizar la fauna y la flora dentro del mar, sino también la parte costera y la relación con la sociedad. Por ello es un programa interesante y esperamos que los estudiantes y jóvenes estén interesados, y más con esta ola moderna de poder mirar el medio natural y tener relación más estrecha, entendiéndolos desde sus diversas perspectivas, incluyendo al ser humano", indicó Liza Hayes, la directora de la Sede Caribe de la Universidad Nacional.

Uno de los aspectos centrales del programa será el desarrollo de actividades académicas y de investigación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para la Universidad Nacional, este territorio reúne condiciones que lo convierten en un espacio adecuado para el estudio de los ecosistemas marinos y costeros. "El Archipiélago es reserva de biósfera, y con ello vienen las bondades, pero también las dificultades. Allí tenemos la parte ambiental, pero también la parte de tierra y el sujeto, eso es Oceanología, es poder entender la relación entre estos componentes", agregó la directiva.



¿Qué estudiarán los alumnos de esta nueva carrera?

Aunque el plan de estudios aún puede tener ajustes durante el proceso de implementación, la Universidad informó que el programa fue diseñado con una duración de 155 créditos académicos y será ofrecido en modalidad presencial diurna. La estructura curricular contempla una formación básica durante los primeros semestres y espacios de profundización hacia la parte final de la carrera. Según lo proyectado por la institución:



El programa tendrá una duración de 155 créditos.

Las clases serán presenciales.

La formación iniciará con asignaturas básicas.

A partir del séptimo semestre los estudiantes podrán orientar su proceso hacia áreas de mayor profundización.

La primera cohorte está prevista para el semestre 2027-1.

La construcción del currículo tomó cerca de dos años y, según la universidad, buscó responder tanto a las necesidades del país como a los intereses de quienes opten por esta formación profesional. Además, la creación del pregrado en Oceanología ya recibió la aprobación del Consejo Académico de la Universidad Nacional durante su sesión realizada en diciembre de 2025.



¿Cuándo abrirán las inscripciones para este nuevo programa?

Las inscripciones para la convocatoria permanecerán abiertas hasta el 19 de agosto de 2026 y los aspirantes interesados en Oceanología podrán postularse dentro del proceso establecido por la institución para el inicio de clases en el primer semestre de 2027. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:



Inscripciones: del 6 de julio al 19 de agosto de 2026.

del 6 de julio al 19 de agosto de 2026. Consulta de citación para presentar la prueba: 31 de agosto de 2026.

31 de agosto de 2026. Aplicación del examen de admisión (a quienes aplique): 20 de septiembre de 2026.

20 de septiembre de 2026. Inscripción del programa curricular: del 1 al 6 de octubre de 2026.

del 1 al 6 de octubre de 2026. Publicación de resultados de admisión: 9 de octubre de 2026.

La Universidad recordó que el valor de la inscripción para esta convocatoria es de 175.000 pesos, correspondiente al pago del PIN que habilita la participación en el proceso.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co