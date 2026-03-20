Universidad Pedagógica estrenará nueva sede en Bogotá para estudiar gratis: ¿dónde queda?

La localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, comenzará a ofrecer educación superior pública y gratuita desde el segundo semestre de 2026. Así lo anunció el Gobierno Nacional al presentar los avances del proyecto conocido como Multicampus de Suba, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la universidad en zonas donde históricamente ha sido limitado.

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El proyecto contempla la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, que será la encargada de ofertar programas académicos en esta nueva sede. Según lo informado, los estudios serán gratuitos para los estudiantes, en línea con las políticas del Gobierno orientadas a fortalecer la educación pública.

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¿Qué incluirá el multicampus de la UPN?

Como parte del inicio de operaciones, se instalarán aulas modulares que permitirán comenzar las clases mientras se desarrolla la infraestructura definitiva. Para esta primera fase, el Gobierno destinó más de $25.000 millones, recursos que cubrirán la adecuación de espacios temporales y las condiciones básicas para el funcionamiento académico.



De manera paralela, se aseguraron cerca de $215.000 millones mediante vigencias futuras para financiar la construcción del campus permanente. Esta inversión permitirá desarrollar una sede con infraestructura convencional, diseñada para albergar a estudiantes en diferentes programas y garantizar condiciones adecuadas para la formación universitaria.



Uno de los avances recientes más importantes del proyecto fue la entrega de dos de los tres predios necesarios por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estos terrenos serán utilizados para el desarrollo del multicampus y permitirán que las obras comiencen en el corto plazo.

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Tras esta entrega, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco será la encargada de adelantar las intervenciones requeridas en los lotes, incluyendo estudios técnicos, adecuaciones iniciales y el proceso constructivo del campus definitivo.

"Desde el Gobierno Nacional se ha enfatizado en que la garantía del derecho a la educación no da espera y con la puesta en marcha de este Multicampus, el Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso con derribar las barreras geográficas y económicas que han limitado el acceso al conocimiento, transformando a Suba en un epicentro de formación académica y progreso social", indicó el Ministerio de Educación en un comunicado.

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Por ahora, el cronograma establece que las clases comenzarán en el segundo semestre de 2026 en las aulas modulares, mientras avanzan las obras de la sede definitiva. La meta es que el campus completo entre en funcionamiento en los próximos años, una vez finalicen las etapas de construcción.



Carreras ofertadas por la Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Música: tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Artes Escénicas: tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Artes Visuales: tiene una duración de 9 semestres en modalidad presencial

Facultad de Educación Física

Licenciatura en Educación Física: tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Deporte: tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Recreación: tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial

Facultad de Educación

Licenciatura en Educación Especial: tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Educación Infantil: tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos: tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial

tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial Licenciatura en Educación Básica Primaria: tiene una duración de 8 semestres en modalidad a distancia

tiene una duración de 8 semestres en modalidad a distancia Programa en Pedagogía: tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial

Facultad de Humanidades

Licenciatura en español e Inglés: tiene una duración de 10 semestres con una modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres con una modalidad presencial Licenciatura en español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y francés: tiene una duración de 10 semestres con una modalidad presencial

tiene una duración de 10 semestres con una modalidad presencial Licenciatura en Filosofía: tiene una duración de 10 semestres con una modalidad presencial

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co