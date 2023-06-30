En vivo
ESTILO DE VIDA

Wilson sigue en el corazón de los colombianos: ¿qué hace tan especial a su raza?

Wilson es un pastor belga malinois, una de las razas caninas más inteligentes del mundo, según expertos. Este perrito sigue siendo recordado por su arduo trabajo en la búsqueda y rescate de los cuatro hermanitos Mucutuy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de jun, 2023
El pastor belga malinois, raza del perrito Wilson, es muy leal y protector
Dmitry Belyaev/Getty Images/iStockphoto

