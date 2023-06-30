Wilson sigue en el corazón de los colombianos: ¿qué hace tan especial a su raza?

Pese a que las Fuerzas Militares suspendieron la búsqueda de Wilson, el perrito que fue clave en el rescate de los cuatro hermanitos Mucutuy, quienes estuvieron perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días, Colombia no olvida a este héroe de cuatro patas.



¿Cuál es la raza del perrito Wilson?

Pastor belga malionis Getty Images/iStockphoto

Wilson es un pastor belga malionois, una variedad de la raza pastor belga que se distingue por sus características particulares. De acuerdo con expertos, es una de las razas más inteligentes del mundo.

El pastor belga malinois es un perro de tamaño mediano o grande, bien proporcionado y atlético. Tiene una estructura muscular y una apariencia elegante y robusta. Su pelaje es corto, denso y de textura dura, con una capa interna más suave. El color típico es el manto rojo y negro, aunque también pueden presentar máscaras negras.



Esta raza es conocida por su alta energía, impulsividad y tenacidad. Son caninos extremadamente inteligentes, activos y trabajadores. Son leales y vigilantes, lo que los convierte en excelentes perros de trabajo y compañeros de seguridad. Tienen un fuerte instinto de protección y pueden ser reservados con extraños, lo que los hace buenos animales de guardia.



Los malinois son perros muy enérgicos y requieren una gran cantidad de ejercicio diario y estimulación mental. Les gusta estar ocupados y necesitan tareas desafiantes para mantenerse felices y equilibrados. Son adecuados para actividades como el adiestramiento deportivo, trabajo de obediencia, rastreo, agility y el pastoreo, entre otros.



El pastor belga malinois rápidamente aprende y se adapta a nuevas tareas y comandos. Son perros altamente entrenables y se destacan en una variedad de disciplinas, incluyendo la obediencia y el trabajo de protección. Requieren un entrenamiento firme, consistente y positivo, junto con una socialización temprana para desarrollar un comportamiento equilibrado.

En general, los Malinois son una raza saludable, pero pueden ser propensos a ciertos problemas de salud, como displasia de cadera, displasia de codo y enfermedades oculares. En todo caso, recuerde que es importante adoptar y no comprar, y que todos los perros, más allá de si son o no de raza, merecen cariño y cuidado.

¿Por qué suspendieron la búsqueda de Wilson?

No solo el riesgo que representaba para los hombres que adelantaban la búsqueda, sino las bajas probabilidades de encontrar a Wilson con vida, esos fueron los factores que las Fuerzas Militares tuvieron en cuenta para suspender las labores que realizaban con el propósito de hallar a este héroe de cuatro patas que se extravió durante la Operación Esperanza.

Durante casi 20 días estuvieron 70 hombres en la selva, y 50 en tareas logísticas, intentando encontrar a Wilson. Los comandos utilizaron perritas en celo y comida para llamar su atención, pero no tuvieron éxito. Las señales no fueron suficientes.

“Hemos empleado absolutamente todos los recursos, no hemos escatimado ningún esfuerzo empleando todas las capacidades humanas, tecnológicas, colocando comida donde la tropa inclusive ha quedado quieta, lo cual pone también en riesgo a nuestra misma tropa”, señaló el general Pedro Sánchez, comandante de las operaciones especiales de las Fuerzas Militares.



Pero en las Fuerzas Militares y la Policía existe un reconocimiento especial para aquellos combatientes que no regresan de sus misiones y Wilson tendrá dicho honor.

“Wilson es un símbolo de un comando que no regresó después de una misión. No solamente lo honraremos a él, sino a todos los caninos que también han perdido la vida protegiendo a los colombianos, en especial a esos militares y policías que no regresaron al seno de su hogar cuando partieron a una misión”, apuntó el oficial.