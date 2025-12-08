Así funcionará el pico y placa regional para el lunes 8 de diciembre en Bogotá

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, siendo un día festivo nacional, miles de viajeros regresan a Bogotá y con ello se activa la medida de pico y placa regional en los accesos de la ciudad. Esta restricción, establecida por la administración distrital y por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca gestionar el alto flujo vehicular que se presenta en la jornada de regreso, típicamente el último día de los puentes festivos.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Aunque la medida regular de pico y placa para vehículos particulares no aplica dentro del perímetro de Bogotá durante los días festivos, la restricción de ingreso es fundamental para organizar la operación retorno y evitar un colapso en la infraestructura vial. Los ciudadanos que se dirigen a la ciudad deben planificar su desplazamiento con base en las restricciones de matrícula y hora específicas para este lunes.



¿Cómo funciona el pico y placa regional?

La implementación del pico y placa regional sigue un esquema de dos franjas horarias principales para el ingreso de vehículos a Bogotá. La primera fase de restricción inicia al mediodía. A partir de las 12:00 y transcurre hasta las 4:00 p.m, la movilidad por los nueve corredores de entrada solo está permitida para aquellos vehículos particulares cuya placa termine en número par (6, 7, 8, 9 y 0).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Posteriormente, entre las 4:00 p.m y las 8:00 p.m, el ingreso es exclusivo para los vehículos con placas finalizadas en número impar (1, 2, 3, 4 y 5). Es importante destacar que antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, la restricción vehicular se levanta temporalmente, permitiendo la entrada a la ciudad de vehículos con cualquier número de placa.

La medida de pico y placa regional se aplica en nueve puntos estratégicos de entrada a la capital, donde se concentra la mayor afluencia de viajeros. Estos corredores abarcan diferentes puntos cardinales, asegurando la cobertura de las vías más utilizadas.



Entre los principales corredores donde se implementa la medida se encuentran la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Calle 13, la Calle 80, la Carrera 7, la Avenida Boyacá - vía al Llano, la Vía Suba - Cota, la Vía La Calera, y la Vía a Choachí. El objetivo fundamental de esta logística vial es garantizar que la entrada a la ciudad se realice de manera fluida y organizada, minimizando los tiempos de espera y el riesgo de congestión.



¿Qué vehículos están exentos del pico y placa regional?

La normativa contempla varias excepciones específicas para vehículos que pueden ingresar a Bogotá sin importar su matrícula o el horario de la restricción. Entre las categorías exentas se incluyen los vehículos eléctricos y aquellos de cero emisiones contaminantes, así como los vehículos híbridos que hayan sido previamente inscritos ante la autoridad.



De acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá, también están exentos los vehículos utilizados por organismos de seguridad del Estado, los vehículos de emergencia, las motocicletas, las carrozas fúnebres, y aquellos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad, siempre y cuando estén debidamente inscritos. Adicionalmente, los vehículos de medios de comunicación y las unidades de empresas de servicios públicos domiciliarios también hacen parte del listado de excepciones, facilitando su operación durante la jornada.

Publicidad

Dado que el 8 de diciembre marca la culminación del puente festivo, coincidiendo con el inicio oficial de la temporada de Navidad y el Día de las Velitas, la afluencia de vehículos es considerable. Los ciudadanos que no se acojan a las normas del pico y placa regional se exponen a las sanciones que impone la Secretaría de Movilidad, por lo que el conocimiento detallado de los horarios y excepciones es importante para el retorno seguro y sin contratiempos.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL