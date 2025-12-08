Asesinan a joven alcalde durante desfile de Navidad en Guatemala; revelaron videos previos al hecho

Lo que parecía una celebración que marcaba el inicio de las fiestas navideñas en el municipio de Masagua, Guatemala, resultó en una grave tragedia que causó terror y pánico entre los ciudadanos. El alcalde Nelson Luciano Marroquín fue asesinado a sangre fría y frente a decenas de ciudadanos en plena celebración navideña el pasado viernes 6 de diciembre y las circunstancias del crimen todavía siguen siendo un misterio.

Los reportes preliminares del atroz crimen pudieron establecer que Marroquín, quien era considerado un joven alcalde al tener 38 años y ya ocupar tan importante cargo, se encontraba caminando junto a su pareja mientras entregaba regalos a niños y demás personas del sector de Obero de su municipio. En eso, un grupo de hombres armados se acercó hacia el político y, sin mediar palabra, disparó en varias oportunidades contra el sujeto.

Eran, arpoximadamente, las 7:50 de la noche cuando el alcalde cayó desplomado en el suelo, mientras decenas de personas intentaban auxiliarlo a su alrededor. Aunque lograron trasladarlo hacia un centro asistencial, el mandatario local falleció a los pocos minutos por la gravedad de sus heridas. Igualmente, uno de sus escoltas también resultó herido y fue atendido de urgencia por personal médico.



El video antes de su muerte

De aquella noche quedaron varios videos que lograron documentar la labor que hacía el alcalde minutos previos a su asesinato; en estos se logra identificar a Marroquín, junto a su pareja, caminando entre música, bailarines y una multitud de niños que esperaban con ansias la Navidad:



Minutos antes De ser Ejecutado el Alcalde de Masagua Escuintla, Guatemala, Nelson Marroquín, repartía regalos a los vecinos en el típico desfile Navideño. Falleció antes de llegar al Hospital de la local. pic.twitter.com/ZA8ZBQPNMb — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) December 7, 2025

Varios políticos y personas influyentes del país se pronunciaron al respecto y condenaron este lamentable hecho. El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, fue uno de los primeros en condenar rotundamente este asesinato, e hizo un llamado especial a las autoridades para darle toda la celeridad posible a las investigaciones sobre el hecho.

"Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín. He girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley. Reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos", aseguró.

Al alcalde, integrante del partido Vamos, lo recuerdan como un servidor público con gran compromiso y cercanía a su comunidad. Por ahora, las autoridades continúan trabajando para poder dar con el paradero de los responsables del crimen y reducir esta preocupante percepción de inseguridad que se vive en el territorio centroamericano.

