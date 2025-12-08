Pico y placa en Bucaramanga: comparendos y rotación vehicular del 8 al 13 de diciembre

Bucaramanga, junto con los municipios de su área metropolitana (Girón, Floridablanca y Piedecuesta), mantiene activa la política de Pico y Placa, buscando mitigar la vial congestion y disminuir las emisiones contaminantes. Esta restricción aplica tanto a vehículos particulares como a motocicletas. Para la semana que transcurre del lunes 8 al sábado 13 de diciembre de 2025, la Dirección de Tránsito ha recordado la rotación vigente, crucial para planificar la movilidad en una semana que incluye un día festivo nacional.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Pico y placa en Bucaramanga hoy: del 8 al 13 de diciembre

La programación actual del Pico y Placa obedece a la rotación definida en la Resolución 017 expedida en enero de 2025, la cual rige para el último trimestre del año, abarcando desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Los horarios de la restricción se mantienen sin cambios: de lunes a viernes, la medida aplica desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los sábados, la restricción es más corta, operando desde las 9:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde,.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El calendario de restricción para la semana del 8 al 13 de diciembre de 2025 es el siguiente:



Lunes 8 de diciembre: no habrá restricción de movilidad debido al festivo nacional.

no habrá restricción de movilidad debido al festivo nacional. Martes 9 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en 5 y 6. Miércoles 10 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Jueves 11 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Viernes 12 de diciembre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Sábado 13 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0.

La estrategia del pico y placa tiene como objetivo principal disminuir el flujo vehicular especialmente durante las horas pico. El mayor nivel de tráfico suele concentrarse en dos franjas horarias: por la mañana (entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m.) y al final de la jornada laboral (entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m.). La restricción, al limitar la circulación de automotores según el último dígito de la placa, busca mejorar la movilidad urbana en estas franjas críticas,.

Esta distribución de placas se actualiza trimestralmente, manteniendo un ciclo continuo de alternancia de dígitos para el control vehicular.



Multa por incumplir con el pico y placa en Bucaramanga

Es fundamental que los conductores verifiquen con antelación el calendario, pues el incumplimiento de la normativa acarrea graves sanciones económicas y logísticas. La infracción a la medida del Pico y Placa está tipificada en el Código Nacional de Tránsito e implica una multa considerable, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que se traduce aproximadamente en $711.750 pesos. Adicionalmente, el vehículo puede ser sujeto a la inmovilización del vehículo.



A pesar de la rigurosidad de la norma, existen categorías vehiculares exentas que pueden circular sin impedimentos, incluso cuando su placa coincide con la restricción. Entre las excepciones se encuentran: vehículos de emergencia (bomberos, Cruz Roja), vehículos de transporte público de pasajeros, automotores eléctricos, vehículos de servicios funerarios, carros oficiales de funcionarios municipales y departamentales, y vehículos de medios de comunicación,.



Ante la proximidad de la temporada decembrina, que históricamente incrementa el flujo vehicular, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga invita a los conductores a planificar rutas que eviten zonas restringidas y a considerar alternativas de transporte público o servicios de aplicaciones en caso de urgencia, asegurando de esta manera el cumplimiento responsable de la medida y evitando sanciones,.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.