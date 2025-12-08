En vivo
COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga: comparendos y rotación vehicular del 8 al 13 de diciembre

Pico y placa en Bucaramanga: comparendos y rotación vehicular del 8 al 13 de diciembre

La restricción vehicular se suspende el lunes 8 de diciembre por ser día festivo, reanudando la rotación de placas para carros particulares de martes a sábado en Bucaramanga.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Pico y placa en Bucaramanga operará así en la semana del 16 al 21 de junio de 2025
Pico y placa en Bucaramanga operará así en 2025.
Getty Images

