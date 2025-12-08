En vivo
COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué del 8 al 12 de diciembre: normativa y funcionamiento de la 'hora valle'

Pico y placa en Ibagué del 8 al 12 de diciembre: normativa y funcionamiento de la 'hora valle'

El control de movilidad en Ibagué opera de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con su rotación constante de placas pares e impares para vehículos particulares durante la semana que inicia con el festivo 8 de diciembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Así funcionará el pico y placa para Ibagué.
Alcaldía de Ibagué

