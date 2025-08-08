Publicidad

Noticias Caracol  / Fútbol  / Prográmese: así puede ver los Juegos Mundiales 2025 a través de ditu

Prográmese: así puede ver los Juegos Mundiales 2025 a través de ditu

A partir del 7 y hasta el 17 de agosto, los usuarios tendrán acceso exclusivo a este evento multideportivo que reunirá a más de 5.000 atletas en 34 deportes y 60 disciplinas, desde la ciudad de Chengdu, en China.

Juegos Mundiales 2025.
Juegos Mundiales 2025.
Deportes Caracol
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 01:56 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández

Después de 12 años Colombia podrá disfrutar nuevamente de los Juegos Mundiales (The World Games) en exclusiva y en vivo desde la comodidad de su pantalla, gracias a ditu, la plataforma de streaming de Caracol TV. A partir del 7 y hasta el 17 de agosto, los usuarios tendrán acceso exclusivo a este evento multideportivo que reunirá a más de 5.000 atletas en 34 deportes y 60 disciplinas, desde la ciudad de Chengdu, en China. Los Juegos Mundiales son una vitrina para deportes que no hacen parte del programa olímpico tradicional, como el patinaje de velocidad, el baile deportivo, el kickboxing, apnea, entre otros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este año, Colombia dirá presente en los Juegos Mundiales con una delegación de atletas de élite que representan lo mejor del alto rendimiento nacional, entre ellos se destacan figuras como la campeona mundial y atleta olímpica Sara López; el medallista de oro en arquería en los Juegos Mundiales 2022, Daniel Muñoz; la doble campeona del mundo en natación con aletas, Paula Aguirre, y el múltiple campeón panamericano, sudamericano y centroamericano en squash, Miguel Ángel Rodríguez.

Esta edición, la número 12 en la historia del certamen, marcará un nuevo capítulo para el evento. Por tercera vez se celebran en Asia, y Chengdu, conocida como la ciudad más feliz de China, se convertirá en epicentro del deporte mundial con una infraestructura de primer nivel y un espíritu organizador ejemplar. “Que ditu sea la ventana para que los colombianos vivan los Juegos Mundiales es una gran noticia. Queremos acercar este tipo de contenidos a nuevas audiencias, romper esquemas y hacer que más personas se enamoren del deporte en todas sus formas”, señaló Óscar Fernando Gómez, director de streaming de deportes de ditu.

Los usuarios podrán disfrutar la cobertura enl canal Caracol Sports, en ditu, la cual incluirá transmisiones diarias de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., con resúmenes, momentos destacados y la participación especial de los atletas colombianos en competencia.

