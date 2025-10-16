Las fotos de la colombiana Valentina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Este 15 de octubre de 2025 fue histórico para la industria de la moda por uno de los eventos más esperados del año, el Victoria’s Secret Fashion Show, celebrado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York. Este desfile no solo reunió a las supermodelos más consagradas, sino que también marcó un hito para Colombia con la presencia de la modelo colombiana Valentina Castro y la cantante Karol G.

Valentina es hoy símbolo del orgullo colombiano, originaria de Tumaco, Nariño, su historia está profundamente ligada a su familia, quienes la describen como una joven de gran humildad, extrovertida y siempre alegre. Doña María, su madre, junto a sus tías, primas y abuela, han vivido intensamente el camino que la ha llevado al estrellato mundial.

Desde pequeña, Valentina mostró inclinación por la creatividad. Su madre relata que, como no era buena para peinar, Valentina empezó a hacer trenzas desde los 5 o 6 años, peinando a su hermana y a ella misma. Además del modelaje, a Valentina le gusta cantar y tiene afición por la pintura, realizando obras muy lindas. Incluso en su barrio, en Tumaco, se destaca por ser de "todito", ayudando a los vecinos con tareas como arreglar un celular.



Valentina Castro. Afp

El impacto del modelaje en su vida ha sido profundo. Según su madre, la vida le ha cambiado mucho, volviéndola más madura en su manera de actuar y expresarse. Sin embargo, a pesar de sus recorridos internacionales, Valentina siempre conserva su humildad.

El camino al éxito de Valentina Castro



El inicio de su carrera como modelo estuvo marcado por la indecisión y el miedo de Doña María, quien al principio decía “no, no creo" en el mundo de las pasarelas, temiendo que a su hija le salieran "cosas raras". De hecho, hubo un primer contacto con una persona que quería llevarla a Medellín, pero su madre no confió.

La decisión de avanzar se dio cuando Doña María vio la determinación de su hija. Aunque hubo rumores de que el modelaje era una mentira, fue Valentina quien impulsó la decisión.

Respecto al Victoria’s Secret Fashion Show, Valentina siempre le había contado a su madre que veía los videos históricos del desfile y que quería estar allí. Cuando se confirmó que Victoria’s Secret había preguntado por ella, la emoción fue desbordante; Valentina bailó, cantó y le hizo un poco de "visaje" (gestos) a su mamá de la alegría.

El logro de Valentina resuena profundamente en Tumaco, donde solo se habla de ella. La gente está tan emocionada que consideraron hasta hacer una caravana. Valentina es vista como un elemento transformador, un bálsamo de esperanza en una zona afectada por la violencia, y una inspiración para las niñas que la ven en la pantalla grande. La familia, reunida en Cali, celebró el desfile con camisetas y globos, con la madre confesando que grita cada vez que ve a su hija en la pasarela.

Valentina Castro. Afp

Los momentos estelares del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El desfile del 15 de octubre de 2025 en Nueva York fue una gala de estrellas. Dos de los nombres más destacados fueron las hermanas Gigi y Bella Hadid, ambas consideradas ángeles certificados. Según la revista Vogue, las hermanas, conocidas por desfilar juntas en pasarelas como Versace y Jacquemus, presentaron cuatro looks épicos de lencería.

Uno de los momentos esperados fue la presentación de Karol G, quien comenzó su show con "Ivonny Bonita", una de las canciones más sensuales de su álbum Tropicoqueta. Mientras sonaban los primeros acordes, las modelos de la marca desfilaron conjuntos escarlata brillantes y las tradicionales alas de la firma.

Además, el evento también contó con la participación del grupo de pop surcoreano TWICE, que hizo historia al ser el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en este escenario. Cuatro de sus miembros (Nayeon, Jihyo, Tzuyu y Momo) desfilaron y cantaron, interpretando los temas “This Is For” y “Strategy”.

