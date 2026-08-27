Revelan la línea de tiempo del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides: detalles inéditos

Se conocieron nuevos detalles hasta hoy desconocidos sobre el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue víctima de paseo millonario en Bogotá a inicios de 2026. El escrito de acusación reconstruyó minuciosamente la línea de tiempo que se logró realizar a partir de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Este 27 de agosto fueron llamados a juicio cuatro de los implicados, que son señalados de pertenecer a la banda “Los Camaleones”, quienes tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El escrito de acusación resulta revelador, teniendo en cuenta que las audiencias de este caso se han llevado a cabo de manera reservada por solicitud de la familia de la víctima. Y es que el documento da muestra de la línea de tiempo, el rol de cada uno de los implicados y la sevicia con la que se habría cometido el crimen contra el docente de la Universidad Externado de Colombia y exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación. Informes de campo, entrevistas, interceptaciones y búsquedas selectivas hacen parte del elemento material probatorio. En el escrito también figuran varias fuentes testimoniales.

La línea de tiempo del paseo millonario, punto por punto

Neill Felipe Cubides salió en la noche del 15 de enero de la Clínica del Country de Bogotá y llegó hasta la carrera 15 con calle 84, donde abordó un taxi a las 10:07 p. m., de placas ESN362. Aquel vehículo era conducido por Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias “Cabezón”. El profesor pidió a Gómez que lo llevara a su lugar de residencia, ubicado en el noroccidente de la ciudad. Minutos después de iniciar el recorrido, varias personas abordaron abruptamente el vehículo. Entre ellos estaban Sergio David Vázquez Rivera, alias “Pipo”, y Michael Andrés Chtivia Henao, alias “Chirry”, junto a otras personas que no han sido plenamente identificadas por las autoridades.

Gómez contrarió la voluntad del docente y tomó una ruta diferente a la que se le indicó; primero tomó la calle 85 hacia el occidente, transitó por la avenida NQS y luego fue hacia el norte para tomar el retorno de la calle 91 hasta la calle 80. El taxi empezó a irse hacia el sur, tomando primero la avenida carrera 68, luego Las Américas en dirección occidente hasta la avenida Boyacá. Posteriormente llegó al kilómetro dos de la antigua vía al Llano, sector Los Soches.

Durante todo ese trayecto, señala el informe del ente judicial, alias Pipo y Chirry le ocasionaron múltiples lesiones con arma cortopunzante; dos fueron en la parte superior de la espalda, dos en la región pélvica y una en el tórax. La víctima también sufrió varios traumatismos a raíz de fuertes golpes que le propinaron en su cabeza, rostro y antebrazo derecho, cuestión que arroja claros signos de violencia física. Todo con el propósito de despojar a Cubides de sus pertenencias y coaccionarlo para que revelara las claves de sus productos financieros.

El profesor universitario opuso resistencia y los victimarios procedieron a asfixiarlo mediante estrangulamiento, causándole una muerte violenta. “De igual manera, el cuerpo presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante y diversos traumatismos contundentes en la cabeza, el rostro y la mucosa oral, lesiones que, aunque no constituyeron la causa directa del fallecimiento, sí le generaron un intenso dolor y sufrimiento”, dice el escrito. La investigación estableció que Neill Felipe Cubides estuvo bajo el control de sus agresores durante una hora y 32 minutos.



El segundo vehículo implicado y sus rutas: el Chevrolet negro

Desde que inició el recorrido del taxi, un Chevrolet Aveo negro, de placas RDR801, siguió de cerca al vehículo que abordó la víctima. El automotor era conducido por Arnold Esteban Páez Herrera, alias “Pecueca”. Allí se trasladaban “Pipo” y “Chirry” para luego interceptar el taxi, abordarlo y torturar a Cubides hasta que cediera a sus exigencias criminales.

Este automóvil fue grabado en una estación de servicio, donde alias Pecueca estacionó a las 10:57 p. m. y posteriormente compró gasolina, una bolsa plástica de color blanco con tapa y una agarradera destinada a contener el combustible. Todo esto mientras que el paseo millonario continuaba. A las 11:20 p. m., el auto se detuvo en la avenida Caracas con calle 84 sur. Allá Páez estacionó el Aveo y fue el último en subir al taxi donde estaba siendo retenida la víctima. De allí, el auto amarillo tomó ruta hacia la antigua vía al Llano.

Allá, en el kilómetro 2, los ocupantes descendieron con el cuerpo de Neill Felipe Cubides y lo abandonaron a un costado de la carretera. Alias Cabezón presuntamente tomó la bolsa que tenía gasolina y la roció sobre el cadáver de la víctima, especialmente en rostro y manos. Posteriormente prendió fuego para dificultar la identificación de los restos. Luego de esto volvieron a la ciudad y llegaron a las 11:42 p. m. al vehículo Aveo que fue estacionado. Allí descendieron dos personas, entre ellos Pecueca. Los dos vehículos se fueron hasta el sector de Fátima-Venecia, donde empezaron a efectuar varias transacciones desde las cuentas de Cubides.



Las pertenencias sustraídas y transacciones efectuadas

Los señalados integrantes de la banda Los Camaleones se apoderaron de dineros y objetos que pertenecían a la víctima. Entre ellos se encontraban una chaqueta de cuero avaluada aproximadamente en $700.000, una billetera de cuero valorada en $150.000, un estuche para llaves avaluado en $200.000, unos audífonos de conducción ósea valorados en $200.000 y un teléfono celular avaluado en $1.500.000, para un valor total aproximado de $2.750.000.

Los procesados efectuaron cerca de ocho transacciones en las que sustrajeron un valor aproximado de $8.405.000 pesos colombianos entre la 1:25 a. m. y la 1:53 a. m. del 16 de enero. Usaron sus tarjetas de crédito y débito en establecimientos como una barbería y un negocio de uñas, en transacciones cuyo valor máximo alcanzó hasta los dos millones de pesos.

María Paula Rodríguez Rozo

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