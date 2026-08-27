Abuso sexual contra animales ahora tiene pena de cárcel en Colombia: así es la Ley No Más Zoofilia

Colombia dio un nuevo paso en materia de protección animal. El Gobierno nacional sancionó la Ley 2627 de 2026, conocida como Ley No Más Zoofilia, una norma que modifica el Código Penal para castigar de manera específica el abuso sexual contra animales y establece sanciones de prisión, multas e inhabilidades para los responsables.

La nueva legislación fue impulsada en el Congreso por la senadora Esmeralda Hernández y complementa medidas previas de protección animal como la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel). Uno de los principales cambios es la creación de un delito autónomo que permitirá perseguir penalmente estas conductas de forma directa y con penas expresamente definidas en la ley.



Ley No Más Zoofilia: el delito que incorpora al Código Penal

La Ley 2627 de 2026 modifica la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano) e introduce el delito de “acceso carnal a animales”, una conducta que hasta ahora no tenía una tipificación autónoma dentro de la normativa penal del país. Además, la norma actualiza el nombre del capítulo correspondiente en el Código Penal, que pasa a denominarse “Delitos contra la vida, la integridad física, emocional y sexual de los animales”, ampliando así el enfoque de protección jurídica sobre los animales.

Según el nuevo artículo 339D, la conducta sancionada corresponde a quien realice acceso carnal con un animal. Con esta modificación, los casos de zoofilia dejan de depender exclusivamente de otras figuras relacionadas con el maltrato animal y pasan a ser investigados como un delito específico. La legislación también establece excepciones para actividades médicas veterinarias, zootécnicas, procedimientos diagnósticos o acciones relacionadas con el cuidado y la reproducción animal, siempre que tengan justificación profesional o científica.



¿Cuál es la pena mínima por zoofilia en Colombia?

La nueva ley establece una pena mínima de 48 meses de prisión, es decir, cuatro años de cárcel, para quien sea encontrado responsable del delito de acceso carnal a animales. La sanción base puede llegar hasta los 55 meses de prisión. Adicionalmente, la condena contempla otras consecuencias jurídicas:



Multas entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Inhabilidad de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales.

Prohibición para adquirir, tener, cuidar o brindar refugio a animales.

Uno de los aspectos destacados por los promotores de la iniciativa es que esta conducta pasa a ser considerada como uno de los delitos más severamente castigados dentro de la legislación de protección animal. La senadora Esmeralda Hernández afirmó en Caracol Radio que se trata del único delito contra los animales que no contempla beneficio de excarcelación.



Agravantes: las penas pueden superar los 11 años de cárcel

La Ley No Más Zoofilia también incorporó circunstancias de agravación punitiva a través del artículo 339E del Código Penal. Cuando estas situaciones se presenten, las penas podrán aumentar entre la mitad y las tres cuartas partes. De acuerdo con la norma, los castigos pueden llegar hasta 140 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años de cárcel, en determinados casos agravados. Entre las circunstancias que incrementan la sanción se encuentran:



Que la conducta sea cometida por dos o más personas.

Que involucre a dos o más animales.

Que ocurra en espacios públicos.

Que se repita contra el mismo animal.

Que exista sevicia o crueldad durante los hechos.

Que el acto sea grabado, difundido o promovido a través de medios de comunicación o plataformas digitales.

La ley también ordena a la Fiscalía General de la Nación elaborar, en un plazo de seis meses, un protocolo especial de investigación para estos delitos. Asimismo, el Ministerio de Justicia, junto con otras entidades del Gobierno, deberá desarrollar estrategias de prevención y sensibilización sobre las implicaciones penales, sanitarias y de bienestar animal asociadas a estas conductas. Con la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, Colombia incorpora por primera vez un delito específico para castigar la zoofilia y fortalece el marco jurídico de protección animal mediante penas de hasta 140 meses de prisión para los casos más graves.



ÁNGELA URREA PARRA

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