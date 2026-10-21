Capturan a ciudadano francés señalado de tener presuntos nexos con ‘Los Costeños’ y el narcotráfico

El pasado 20 de octubre, Migración Colombia dio a conocer la captura de alias Traore, un ciudadano francés que, según la información divulgada por las autoridades, pretendía tomar un vuelo desde Bogotá con destino a París. El extranjero fue ubicado en Soledad, Atlántico, por sus presuntos nexos con el narcotráfico y con la organización delincuencial ‘Los Costeños’.

El procedimiento se llevó a cabo mediante un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que adelantaron las acciones correspondientes para lograr la ubicación del ciudadano extranjero y proceder con su traslado a Bogotá.

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De acuerdo con el video puiblicado en las redes sociales de Migración Colombia, el operativo, denominado ‘Operación Blindaje 360’, comenzó alrededor de las 8:00 a. m., llevando su captura a las 12:30 p.m. Durante el procedimiento, el hombre fue capturado y trasladado a la capital para responder por hechos relacionados con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según la información conocida.



En un vuelo Bogotá - Paris, @MigracionCol expulsó a alias “Traore”, ciudadano francés capturado en Soledad (Atlántico) por narcotráfico y presuntos nexos con la organización delincuencial “Los Costeños”. El traslado inició en Barranquilla y se realizó desde @BOG_ELDORADO pic.twitter.com/M2wiaz0utr — Migración Colombia (@MigracionCol) October 21, 2026

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¿Quién es alias Traore y qué se sabe de la investigación?

De acuerdo con información citada por Caracol Radio, el ciudadano francés ya había sido capturado en diciembre de 2022 por hechos relacionados con el narcotráfico.

Las investigaciones también señalan que, presuntamente, el hombre contactaba a personas de escasos recursos económicos o en condiciones de vulnerabilidad para convencerlas de viajar a Europa transportando sustancias estupefacientes.

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Según esta información, las sustancias ilícitas eran adheridas a sus cuerpos u ocultadas en sus equipajes, una modalidad que habría sido utilizada para trasladar droga fuera del país.

Un operativo articulado entre las autoridades

La actuación de Migración Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue clave para adelantar el procedimiento contra el extranjero. La coordinación entre las entidades permitió desarrollar el operativo en Soledad y realizar su traslado a Bogotá, en el marco de las acciones contra las estructuras criminales y las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO