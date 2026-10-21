Actriz de ‘La Reina del Flow 2’ anuncia que será mamá por segunda vez: ¿de quién se trata?

La actriz Camila Taborda, conocida por interpretar a Zafiro en ‘La Reina del Flow 2’ y por su participación en otras producciones, como ‘Arelys Henao’, anunció que será mamá por segunda vez.

La artista compartió la noticia de su embarazo en redes sociales, donde expresó su felicidad por esta nueva etapa y destacó lo que significa para ella tener una nueva oportunidad de formar una familia.

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A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió un mensaje dedicado a su pareja, a quien llama ‘Checho’, en el que expresó el amor que siente por él y la emoción que le produce la llegada de su bebé.



"¿Cómo un humano cualquiera como yo puede ser tan suertudo de poder conocer un humano tan maravilloso como tú ? Bebé escogió al mejor papá y yo no me equivoqué en darle uno como tú, a esta familia. Te amo con todo lo que tengo y soy. Ahora si te gano en amor porque tengo dos corazones que laten por ti dentro de mi", escribió en su publicación.

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Camila Taborda habla de una segunda oportunidad en el amor

La noticia del embarazo también está relacionada con las segundas oportunidades, un tema que la actriz destacó al compartir este nuevo capítulo de su vida.

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Taborda mantuvo una relación anterior con el padre de su hija, con quien se separó en 2024. Actualmente, la actriz tiene una relación con ‘Checho’, quien es el padre del bebé que espera. La pareja también ha manifestado su intención de contraer matrimonio, una decisión que se dio a conocer el 14 de febrero de 2026.

Con la llegada de su segundo hijo, la artista vive una nueva etapa personal, que decidió compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. "¿Ustedes creen en las segundas oportunidades? Porque yo sí", dice la joven.

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¿Quién es Camila Taborda?

Camila Taborda es una actriz paisa que alcanzó reconocimiento por su interpretación de Zafiro en la segunda temporada de ‘La Reina del Flow’, producción en la que dio vida a la mano derecha de Mike Rivera.

Según ha contado en diferentes entrevistas, inicialmente no estaba prevista para interpretar este personaje. La actriz tenía en mente otro papel: el de una mujer malvada que trabajaría junto a Manín. Sin embargo, su participación tomó otro rumbo pocos días antes de comenzar las grabaciones.

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Su papel como Zafiro en ‘La Reina del Flow’

Después de la pandemia, Taborda tuvo la oportunidad de trabajar en la construcción de Zafiro, un personaje que terminó ganándose el reconocimiento de los seguidores de la producción.

Su interpretación le permitió mostrar otra faceta de su trabajo actoral y formar parte de una de las historias que conectó con el público de la serie.

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Además de su participación en ‘La Reina del Flow 2’, la actriz interpretó a Amanda en la producción ‘Arelys Henao’. También ha hecho parte de otros proyectos audiovisuales, entre ellos la miniserie ‘Tu Club’ y el cortometraje ‘Cholat Viennois’.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO