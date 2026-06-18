Caso UNGRD: senadora Martha Peralta fue detenida en medio de la indagatoria

El despacho de la magistrada Cristina Lombana decidió dejar detenida durante la noche de este jueves 18 de junio a la congresista Martha Peralta, con el fin de reanudar la diligencia de indagatoria a las 8:00 de la mañana del día viernes.

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La medida se adoptó ante el riesgo de no comparecencia por parte de la senadora de la República, ya que hoy fue la primera sesión de diligencia de indagatoria. Durante la publicación de esta nota, se gestiona traslado de la funcionaria, que al parecer sería a las instalaciones de la Dijín.

La Corte Suprema de Justicia había emitido más temprano una orden de conducción que no se hizo efectiva ya que la congresista llegó a la cita de diligencia de indagatoria a las 2:15 de la tarde para ingresar a la corte a las 2:30 p. m.