Corte Suprema investigará a la senadora Martha Peralta por presunta participación escándalo de UNGRD

La Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación formal y llamó a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyú por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Peralta se encuentra en la alta cámara del Congreso de la República como parte de la Circunscripción Nacional de La Guajira y es integrante de la bancada de la coalición del Pacto Histórico.

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El caso de la UNGRD destapó en 2024 la malversación de 46.800 millones de pesos en el proceso de compra de 40 camiones cisternas que llevarían agua hacia el departamento de donde es originaria Peralta.

La magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, fue quien radicó una ponencia que pedía la apertura formal del proceso judicial contra la congresista. Hay que decir que ella fue quien asumió las pesquisas preliminares cuando el caso llegó a la mesa de la alta corte.



Hace un año, en abril de 2025, la Corte Suprema inició una indagación preliminar para establecer su presunta relación con el caso, después que la Fiscalía General compulsara copias a los togados. El ente judicial aseguraba en ese momento que la senadora del Pacto habría tenido interés indebido en un contrato de maquinaria amarilla para Riohacha, La Guajira. La investigación incluso señalaba que Peralta se reunió con Olmedo López, el entonces director de la Ungrd.



"En la ciudad de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2023, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez, director general de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres; otros funcionarios de la unidad, la senadora de la República Martha Isabel Peralta Epieyu y los contratistas Francisco Vizcarra Lozano, representante legal, y Jorge Vizcarra, subgerente de Inversiones IRL SAS, se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveeduría tramitada en la subdirección de manejo de desastres", afirmó la fiscal Andrea Muñoz.



Funcionarios como López, Pinilla y la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, han sido señalados por parte de la Fiscalía como los integrantes de una estructura criminal que se apropió de dineros que estaban en bolsillos del Estado. El entramado habría aprovechado la figura de contratación de la UNGRD, que busca optimizar la obtención de recursos para atender emergencias en el territorio nacional.

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El anuncio de la apertura de la investigación ocurre solo días después que Sandra Ortiz fuera dejada en libertad por orden de un juez de garantías el pasado 11 de mayo de 2026. La otrora funcionaria fue capturada el 18 de diciembre de 2024 y se le imputaron los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.

María Paula Rodríguez Rozo

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