Video | Infantino y los que estarán en primera fila en la posesión de Abelardo de la Espriella

Noticias Caracol conoció quiénes estarán en la primera fila de la posesión de Abelardo de la Espriella este viernes 7 de agosto, en el Teatro Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, capital de Valle del Cauca. El auditorio recibirá cerca de 2.200 personas durante la ceremonia, en la que el presidente electo realizará el juramento como parte de la investidura presidencial ante los colombianos. La sesión será liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático.

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En el ámbito internacional, se ha confirmado la presencia de 12 delegaciones. Entre los asistentes se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Honduras. A este grupo se suman el primer ministro de Curazao y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. En cuanto a los expresidentes de la República, la organización del evento confirmó la participación de Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria, y también iría el expresidente Álvaro Uribe.

En cuanto a Estados Unidos, Todd Blanche, fiscal general interino del país norteamericano, encabezará la delegación que estará presente en la posesión. También estará presente Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.



Precisamente, Blanche estará en primera fila junto con la asistencia del representante de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Una vez culmine la ceremonia, de la cual no se conocen más detalles, De la Espriella se trasladará al Batallón Pichincha del Ejército, donde dará su primer discurso ante los miembros de las Fuerzas Militares.



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Es importante recordar que De la Espriella había manifestado su idea de asumir el cargo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado. Sin embargo, esa decisión fue descartada hace 10 días por el riesgo que implica el volcán Puracé, actualmente en alerta naranja. Fue entonces cuando propuso que se realizara en Cali, lo cual fue aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado de la República.

El presidente electo, además, sostuvo que no quiso hacerlo en el Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá, para cumplir su palabra de descentralizar el poder. "Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", manifestó en sus redes sociales. Esta es la razón por la que propone convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia, y a Cali y a Medellín en sedes satélites de la Presidencia.

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De la Espriella también destacó que el impacto económico de llevar la ceremonia de investidura a Cali será de 10.000 millones de pesos "gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios". Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, añadió: "Ya tenemos casi ocupación plena de los hoteles varios ya están al 100% yo espero por lo menos 40 o 50.000 millones de pesos, pero además vienen los medios del mundo a Cali. Vuelve a estar en ojos del mundo por una razón positiva que podamos trabajar por la seguridad por el transporte público por la Universidad de Oriente que tanto tenemos eso va".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE

