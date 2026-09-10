Fiscalía y DEA desarticulan red que lavó 2,3 billones de pesos en criptomonedas y empresas fachada

La Fiscalía General de la Nación, en una acción coordinada entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio (adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), puso al descubierto una red criminal que lavó más de 2,3 billones de pesos de origen ilícito entre 2018 y 2026.



El entramado delictivo utilizaba métodos avanzados de ingeniería financiera para ocultar la procedencia del dinero en efectivo y digital. Las investigaciones judiciales identificaron tres ejes de operación:



Sanciones internacionales: Transacciones millonarias en la criptomoneda estable USDT (Tether) articuladas con firmas vinculadas al narcotráfico, sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

Transacciones millonarias en la criptomoneda estable articuladas con firmas vinculadas al narcotráfico, sancionadas por la del . Capturas: Un total de 5 personas capturadas durante diligencias de registro y allanamiento en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico) .

Un total de durante diligencias de registro y allanamiento en y . Afectación a finanzas criminales: Medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 36 bienes avaluados en más de 10,2 millones de dólares ( 4 inmuebles , 19 vehículos de alta gama , 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio en Medellín y Envigado ).

Medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre avaluados en más de ( , , y en y ). Comiso e incautaciones: Ocupación con fines de comiso sobre 3 inmuebles valorados en 2.500 millones de pesos en Envigado y Barranquilla, sumado a la incautación de 6 armas de fuego (4 sin salvoconducto).

La tipología financiera empleada por la organización combinó la banca tradicional, el comercio de bienes e inmuebles y los activos virtuales (VASP).



Entramado societario ficticio: Creación de 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio orientados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos e intermediación cambiaria. Las empresas presentaban escasa capacidad operativa e inconsistencias entre sus estados financieros y transacciones bancarias.

Creación de y orientados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos e intermediación cambiaria. Las empresas presentaban escasa capacidad operativa e inconsistencias entre sus estados financieros y transacciones bancarias. Integración y monetización rápida: El capital ingresado al sistema financiero legal mediante operaciones internacionales o plataformas de criptoactivos era monetizado de forma expedita para la adquisición de bienes raíces y vehículos de lujo.

El análisis de inteligencia financiera permitió individualizar la responsabilidad de los presuntos articuladores de la red criminal:



Hugo Daniel Giraldo Santamaría: Identificado como presunto cabecilla y articulador general de las actividades de monetización, entrega y compensación de recursos.

Identificado como presunto cabecilla y articulador general de las actividades de monetización, entrega y compensación de recursos. Carolina María Giraldo: Señalada del manejo directo de las grandes sumas de dinero y del control sobre el conglomerado societario.

Señalada del manejo directo de las grandes sumas de dinero y del control sobre el conglomerado societario. Janeth Catalina Cano Santamaría: Encargada de la coordinación, dispersión y monetización de los activos virtuales .

Encargada de la coordinación, dispersión y monetización de los . Johan Mateo Ruiz Orijhuela: Operador de las billeteras digitales empleadas para facilitar el ingreso y conversión del dinero.

Operador de las empleadas para facilitar el ingreso y conversión del dinero. Luis Andrés Ospina Ochoa: Responsable de mantener ocultos los fondos dándoles tránsito a través de las empresas investigadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.