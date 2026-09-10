De la Espriella firma decreto para que vicepresidente Restrepo cumpla cinco “misiones fundamentales”

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026 con el que “se te asignan unas misiones, que me parece a mí que son fundamentales”, le dijo el mandatario a su vicepresidente José Manuel Restrepo, quien le respondió que “la economía milagro se construye modernizando el Estado” y por eso trabaja para que el país crezca al 6 % con el compromiso de “que todas las inversiones se realicen en este país, compromiso con que esos recursos que hay en el Estado atraigan más inversión a esta nación”. (Lea también: A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos)



Estos son los frentes en los que trabajará el vicepresidente

Según el mandatario, le asignó a Restrepo “una amplia misión estratégica” para “articular e impulsar los grandes motores que Colombia necesita para crecer, generar oportunidades y convertir ese crecimiento en bienestar para los colombianos” y precisó que “su papel será conectar al Gobierno Nacional, las regiones, el sector privado, la academia, los ciudadanos y la comunidad internacional alrededor de prioridades estratégicas, respetando las competencias de cada entidad. (Lea también: ¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos? Energía nuclear y minerales críticos, en la agenda)



Colombia sin trabas: con lo que plantea eliminar trámites para “facilitarles la vida a los ciudadanos y remover las barreras que frenan a quienes quieren emprender, invertir, producir y generar empleo”. Por ello propone implementar “herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la gestión basada en evidencia”, señala el comunicado. Talento colombiano como motor de crecimiento: con lo que buscará “conectar la educación y la formación con las competencias que demandan la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la economía del conocimiento y los empleos del futuro” con el fin de que se convierta “en una de las principales fortalezas económicas del país”, indica el texto. Energía para crecer: se hará a través de proyectos de generación y transmisión, hidrocarburos, minerales críticos y energías renovables. “El Caribe tendrá un papel protagónico como polo energético con capacidad para atraer inversión, elevar la competitividad y generar prosperidad y empleo”, explica el comunicado. Más inversión, más empresas, más oportunidades: la Vicepresidencia trabajará para atraer, facilitar y acelerar inversiones estratégicas que se conviertan en proyectos, empresas, productividad y empleo en las regiones. Para ello se creará la estrategia “Milagro Weeks en distintas regiones del mundo”, que son encuentros para “conectar a Colombia con inversionistas y nuevas fuentes de capital, fortalecer su integración a las cadenas globales de valor y posicionar al país como un destino atractivo para la inversión”, se lee. Liberar el capital y ponerlo al servicio de la Patria: se movilizarán los recursos que hoy están frenados o no llegan a los sectores donde generarían mayor impacto para que se conviertan en inversión, crédito, proyectos, empresas y empleo, dice el decreto. También contempla la articulación de acciones en productividad, competitividad, innovación financiera, estabilidad macroeconómica y crecimiento económico para que “llegue al bolsillo de los colombianos”, concluye.

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