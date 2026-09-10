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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella firma decreto para que vicepresidente Restrepo cumpla cinco “misiones fundamentales”

De la Espriella firma decreto para que vicepresidente Restrepo cumpla cinco “misiones fundamentales”

El objetivo principal es impulsar la economía del país. El mandatario aseguró que “es la primera vez en la historia de Colombia que hay tanta articulación entre un presidente y un vicepresidente”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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De la Espriella firma decreto para que vicepresidente Restrepo cumpla cinco “misiones fundamentales”
José Manuel Restrepo

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026 con el que “se te asignan unas misiones, que me parece a mí que son fundamentales”, le dijo el mandatario a su vicepresidente José Manuel Restrepo, quien le respondió que “la economía milagro se construye modernizando el Estado” y por eso trabaja para que el país crezca al 6 % con el compromiso de “que todas las inversiones se realicen en este país, compromiso con que esos recursos que hay en el Estado atraigan más inversión a esta nación”. (Lea también: A un mes del terremoto, las decisiones del Gobierno tras Consejo de Ministros: firmaron 11 decretos)

Estos son los frentes en los que trabajará el vicepresidente

Según el mandatario, le asignó a Restrepo “una amplia misión estratégica” para “articular e impulsar los grandes motores que Colombia necesita para crecer, generar oportunidades y convertir ese crecimiento en bienestar para los colombianos” y precisó que “su papel será conectar al Gobierno Nacional, las regiones, el sector privado, la academia, los ciudadanos y la comunidad internacional alrededor de prioridades estratégicas, respetando las competencias de cada entidad. (Lea también: ¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos? Energía nuclear y minerales críticos, en la agenda)

  1. Colombia sin trabas: con lo que plantea eliminar trámites para “facilitarles la vida a los ciudadanos y remover las barreras que frenan a quienes quieren emprender, invertir, producir y generar empleo”. Por ello propone implementar “herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la gestión basada en evidencia”, señala el comunicado.
  2. Talento colombiano como motor de crecimiento: con lo que buscará “conectar la educación y la formación con las competencias que demandan la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la economía del conocimiento y los empleos del futuro” con el fin de que se convierta “en una de las principales fortalezas económicas del país”, indica el texto.
  3. Energía para crecer: se hará a través de proyectos de generación y transmisión, hidrocarburos, minerales críticos y energías renovables. “El Caribe tendrá un papel protagónico como polo energético con capacidad para atraer inversión, elevar la competitividad y generar prosperidad y empleo”, explica el comunicado.
  4. Más inversión, más empresas, más oportunidades: la Vicepresidencia trabajará para atraer, facilitar y acelerar inversiones estratégicas que se conviertan en proyectos, empresas, productividad y empleo en las regiones. Para ello se creará la estrategia “Milagro Weeks en distintas regiones del mundo”, que son encuentros para “conectar a Colombia con inversionistas y nuevas fuentes de capital, fortalecer su integración a las cadenas globales de valor y posicionar al país como un destino atractivo para la inversión”, se lee.
  5. Liberar el capital y ponerlo al servicio de la Patria: se movilizarán los recursos que hoy están frenados o no llegan a los sectores donde generarían mayor impacto para que se conviertan en inversión, crédito, proyectos, empresas y empleo, dice el decreto. También contempla la articulación de acciones en productividad, competitividad, innovación financiera, estabilidad macroeconómica y crecimiento económico para que “llegue al bolsillo de los colombianos”, concluye.

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