Yeison Jiménez: revelan cómo se encuentra Sonia Restrepo tras ocho meses de la muerte del cantante

Este jueves 10 de septiembre, además de cumplirse un mes del terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia y que dejó más de 300 fallecidos, también cumplen ocho meses de una de las muertes que más impactó a los colombianos este año: la de Yeison Jiménez. En medio de este día, fue la periodista y amiga del cantante, Diva Jessurum quien lo recordó y habló sobre las emociones de Sonia Restrepo.

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A través de sus redes sociales, Jessurum publicó un video que el mismo Yeison Jiménez le envió y que demuestra la sólida amistad que habían construido a lo largo de los años. En la grabación, el cantante está cargando a su pequeña hija y le pide que le envíe un saludo a la periodista.



¿Qué dijo Diva Jessurum sobre Yeison Jiménez?

"Yei! Ocho meses sin ti. Qué duro todo esto. Hay días en los que todavía cuesta entender que ya no vas a aparecer con esa risa tuya, con tu voz, con tus chistes flojos que muchas veces no daban risa… pero que terminaban haciéndonos reír precisamente porque eran tuyos. Y cómo hacen falta tus abrazos… esos abrazos que hoy daríamos cualquier cosa por volver a sentir. Tu partida duele cada día más. Uno pensaría que con el tiempo el dolor se acostumbra, pero no. Simplemente aprendemos a caminar con este vacío", escribió la periodista.



Diva Jessurum recalcó que todos los seres queridos de Jiménez hacen lo posible por seguir adelante sin su presencia, pero que hay días en los que la tristeza los golpea fuertemente. "A veces con lágrimas, a veces con una sonrisa al recordarte, a veces sin entender absolutamente nada. Ahí vamos… sin ti".



¿Cómo se encuentra Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

En su publicación, la periodista se tomó un espacio para resaltar la fuerza y el poder de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez. "Una mujer que ha tenido que recoger pedacitos de su corazón y, aun así, levantarse todos los días por sus hijos y por su familia. Sonia ha demostrado una fortaleza que conmueve. Está trabajando, luchando de manera honesta, buscando salir adelante y construyendo, con dignidad, un nuevo camino para sus hijos", detalló.



De la misma forma, comunicó que los hijos del cantante también se encuentran bien y, con la ayuda y apoyo de su madre, han logrado seguir con sus vidas en medio de la tristeza. "Verlos seguir adelante, crecer y enfrentar esta ausencia es una prueba de que el amor de un padre nunca desaparece. Se queda en la vida de sus hijos para siempre", agregó Jessurum y también le aseguró al cantante que "Sonia está siguiendo todas tus indicaciones, como tú querías que se realizaran tu sueños".

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Finalmente, Diva Jessurum le dedicó unas palabras honestas a Yeison Jiménez, resaltando que su legado seguirá vivo por siempre. "Yo quisiera decirte que todo está bien, pero no sería verdad. No está bien. Nos haces falta. Pero seguimos, Porque mientras haya alguien que te recuerde, que pronuncie tu nombre, que cuente una historia tuya o que se ría recordando alguna de tus locuras, una parte de ti seguirá caminando con nosotros", terminó.

Por su parte, Sonia Restrepo reaccionó favorablemente a las palabras de Diva Jessurum y le dejó un comentario de agradecimiento. "Gracias por ser un ángel en mi vida, mi querida amiga, un regalo que mi niño me dejó en esta tierra", le escribió.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co