El niño Kevin Acosta murió por negligencia de la Nueva EPS, dice Procuraduría

Una investigación de la Procuraduría General de la Nación determinó que el niño Kevin Acosta, que padecía de hemofilia, falleció por negligencia de la Nueva EPS.

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Señala el Ministerio Público que la entidad “no garantizó la entrega oportuna del medicamento” del menor de edad, que tenía 7 años, precisando que “la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica”.

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