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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / El niño Kevin Acosta murió por negligencia de la Nueva EPS, dice Procuraduría

El niño Kevin Acosta murió por negligencia de la Nueva EPS, dice Procuraduría

Al pequeño de 7 años, que padecía hemofilia, no se le “garantizó la entrega oportuna del medicamento”, indicó el Ministerio Público.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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El niño Kevin Acosta murió por negligencia de la Nueva EPS, dice Procuraduría
Captura de pantalla/Colprensa

Una investigación de la Procuraduría General de la Nación determinó que el niño Kevin Acosta, que padecía de hemofilia, falleció por negligencia de la Nueva EPS.

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Señala el Ministerio Público que la entidad “no garantizó la entrega oportuna del medicamento” del menor de edad, que tenía 7 años, precisando que “la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB puso al niño en una situación clínica crítica”.

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