Tribunal ordena suspensión inmediata de decreto que dejaba en firme traslado de usuarios a Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo con el que suspende el decreto 0182 del Ministerio de Salud que ordenaba trasladar a cerca de 6 millones de afiliados, la mayoría a la Nueva EPS, y que reordenaba el funcionamiento de estas entidades de acuerdo con las regiones y al número de pacientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La decisión judicial se da tras una acción popular de urgencia interpuesta por un ciudadano que manifestó su preocupación por el proceso que pondría en riesgo las atenciones en salud.

El tribunal manifiesta que busca prevenir precisamente estas afectaciones en millones de pacientes, porque se alteraría toda la red de atención, teniendo en cuenta que sería la Nueva EPS, según el decreto del Gobierno nacional, la que recibiría a más de 2 millones de afiliados de 502 municipios en donde quedaría como único asegurador.



El despacho agrega que este decreto ni siquiera precisaba cuáles eran las EPS que realmente podían funcionar ni cómo sería el traslado de los afiliados.



Noticia en desarrollo.