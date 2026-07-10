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Una cirugía maxilofacial terminó en muerte de paciente: condenaron al odontólogo y el anestesiólogo

Los hechos ocurrieron durante la pandemia de Covid-19, que obligaron a que todos adoptaran medidas sanitarias.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Cirugía
La mujer presentó deterioro cognitivo. Siete días después murió.
Getty Images

Un juez de conocimiento condenó al odontólogo David Santiago Martínez Laverde y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz Laverde al hallarlos responsables de la muerte de una mujer que se sometió a una cirugía maxilofacial, cuyas complicaciones derivaron en su fallecimiento solo unos días después. Los dos ciudadanos fueron sentenciados, en un fallo de primera instancia, a 32 meses de prisión por el delito de homicidio culposo, en calidad de coautores. Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación sirvieron para reconstruir el caso y tener el fundamento para emitir la condena.

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Así murió la paciente de estos dos sujetos

El caso se remonta al 9 de junio de 2021, cuando todavía había restricciones en el marco de la pandemia de covid-19. Ese día, la mujer ingresó a una clínica ubicada en el norte de Bogotá con el propósito de someterse a la cirugía maxilofacial en manos de estos sujetos. El procedimiento duró aproximadamente cuatro horas. Cuando finalizó, la paciente fue enviada a una sala de recuperación posquirúrgica, donde el personal notó una complicación que le dio un giro completo al caso.

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Y es que el equipo médico advirtió que la paciente presentaba “una complicación de origen neurológico” cuando fue enviada a la sala para su respectiva recuperación. Las restricciones de ese entonces, por la emergencia sanitaria, dificultaron que la mujer fuera remitida de manera oportuna a un centro hospitalario; por eso, el traslado no se dio sino hasta la noche de ese 9 de junio. La mujer lamentablemente falleció el 16 de junio de 2021, siete días después, como consecuencia de un deterioro neurológico progresivo que empezó a presentar.

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial acreditó que la intervención “desconoció las limitaciones fijadas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021”, expedido por la Alcaldía de Bogotá con las facultades que le fueron otorgadas para hacerle frente a la pandemia de covid-19. El ente investigador indicó que el procedimiento no tenía carácter urgente ni prioritario, por lo que no debió adelantarse mientras las restricciones en Bogotá seguían vigentes.

María Paula Rodríguez Rozo
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