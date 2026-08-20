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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Exsecretario de Fundación San José es condenado a prisión por títulos falsos de Juliana Guerrero

Exsecretario de Fundación San José es condenado a prisión por títulos falsos de Juliana Guerrero

Luis Carlos Gutiérrez Martínez hizo un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad. Juliana Guerrero no apareció en la diligencia por tercera vez en el proceso.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Juliana Guerrero: condenan al exsecretario

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 36 meses de prisión a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por el delito de falsedad ideológica en documento público. El aval de la sanción se dio después de que el procesado admitiera su responsabilidad en la falsificación de los títulos de Juliana Guerrero. La decisión se dio después de que el funcionario judicial aplazara la audiencia de Guerrero, quien no apareció en la diligencia y solicitó aplazamiento de la misma la noche previa a través de su defensa.
En la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de conocimiento de Bogotá el preacuerdo celebrado con el exsecretario, mediante el cual aceptó su responsabilidad en la expedición de los documentos falsos que Guerrero relacionó en su hoja de vida para ocupar el puesto como viceministra de Juventud en la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Según el ente acusador, Gutiérrez aprovechó las funciones que le otorgaba su cargo para suscribir, autorizar y emitir en julio de 2025 dos diplomas académicos con sus respectivas actas en los que constaban que Guerrero había cumplido los requisitos para graduarse como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

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A esto se le suma que la investigación, dirigida por un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá, permitió establecer que el trabajador usó su perfil en la plataforma de la Fundación para registrar información falsa para certificar que Juliana Guerrero había presentado las pruebas de Estado y otras exigencias de ley que deben ser cumplidas para obtener grados en educación superior.
Además de la condena de tres años de cárcel, el juez de conocimiento también avaló, en el marco del preacuerdo, que el exsecretario quede inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 44 meses por el delito de falsedad ideológica en documento público.
María Paula Rodríguez Rozo
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