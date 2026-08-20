Juliana Guerrero no se presentó a audiencia: exsecretario de Fundación San José aceptó falsificación

Este 20 de agosto se reanudó el caso de los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero con la formulación de cargos. A la audiencia estaban citados Guerrero y el exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez. Sin embargo, la funcionaria no se presentó a la diligencia. Por su parte, Gutiérrez aceptó su responsabilidad en la falsificación de los títulos después de que se suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía que le podría traer beneficios cuando sea el momento de conocer su condena. Cabe recordar que

¿Qué se acordó para la condena del exsecretario de la Fundación San José?

Luis Carlos Gutiérrez aceptó durante la formulación de cargos su responsabilidad en haber manipulado el sistema para otorgar los diplomas falsos a Juliana Guerrero. Esto se debe al preacuerdo suscrito con el ente acusador y cuya validez se discutió en el marco de la diligencia. El imputado ofreció disculpas públicas a la comunidad académica.

El juez verificó la legalidad del acuerdo y la garantía de que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas antes de proceder con la ruptura procesal. Finalmente, la autoridad judicial programó una nueva fecha para continuar el juicio contra la señora Guerrero y evaluar la sentencia definitiva del exdirectivo.



¿Por qué Juliana Guerrero no asistió a la audiencia?

Guerrero fue citada para la audiencia, pero se ausentó. Su defensa dijo que había enviado una solicitud de aplazamiento previa a la diligencia. En efecto, el juez 46 de conocimiento de Bogotá notificó sobre la solicitud después de que le llegara un correo con la petición, que data de la noche del 19 de agosto. El funcionario de la Rama Judicial subrayó que Guerrero no hizo presencia ni solicitó ingreso a la diligencia virtual.

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