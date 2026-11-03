Formulan pliego de cargos a Daniel Quintero por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, en su condición de Superintendente Nacional de Salud (2026), por su presunta participación indebida en la actividad política. La decisión se da luego de las actuaciones del también exalcalde de Medellín en el marco de los comicios de segunda vuelta presidencial de 2026.

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De acuerdo con el ente de control, la conducta investigada habría tenido lugar en desarrollo de una entrevista que él concedió y cuyo video se habría conocido mediante la red social Tik Tok. La Procuraduría, a traves de un comunicado, dijo que -al parecer- Quintero manifestó su opinión apoyando un candidato y rechazando expresamente el otro, en el marco de la segunda vuelta presidencial.



Así las cosas, a juicio del ente disciplinario, Quintero Calle, al parecer, optó por participar indebidamente en política, acción con la que pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La presunta falta disciplinaria endilgada al exsuperintendente de Salud fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.



Otras investigaciones a Daniel Quintero en Procuraduría

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En 2024, en un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial de seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle (2020 - 2023), al encontrar probada su participación en política por el uso de expresiones veladas a favor del Pacto Histórico, con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en la primera vuelta electoral.

En ese momento, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular adujo que el exmandatario de Medellín publicó en sus redes sociales el video en el que aludió a un cambio en primera, fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del partido referido y material audiovisual refiriéndose de manera explícita a las elecciones de 2022, contenido que para el organismo de control tenía claras inclinaciones partidistas que no podía manifestar al ostentar un cargo de elección popular.

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