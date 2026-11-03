En La Picota hallan 582 celulares y antenas Starlink; “Se acabó la guachafita”, dijo De la Espriella

Una de las estrategias del Gobierno de Abelardo de la Espriella es reforzar las medidas de seguridad en las cárceles del país. De hecho, desde el primer día ordenó el traslado de varios presos de alta peligrosidad de la cárcel de Itagüí a otras prisiones. De hecho, este fin de semana, el Inpec informó que fueron movilizados 33 privados de la libertad desde San Andrés a Bogotá.

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La misma institución detalló que la medida busca fortalecer el control institucional e impedir que estructuras criminales utilicen los centros de reclusión para intimidar a la población, conservar privilegio o continuar actividades ilícitas.



En medio de esos operativos de traslado y control en las prisiones, el presidente Abelardo de la Espriella informó que en un megaoperativo de registro en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, se incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, 6 antenas Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.



Tras estos hallazgos, el presidente De la Espriella señaló que “se acabó la guachafita”. Y agregó “Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”.

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Para el mandatario, a los bandidos que pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles les dejamos claro que en la era del tigre la autoridad se respeta y la ley se hace cumplir.

Traslados de prisión

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El pasado 20 de octubre, el presidente De La Espriella informó el traslado de 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios del país. Incluso, el Jefe de Estado ha sido enfático en el motivo de estas decisiones, considerando que “las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo".

En ese momento, el mandatario detalló que los traslados realizados por el Inpec fueron 41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, 2 desde Cartagena y 2 desde Barranquilla.

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