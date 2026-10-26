Fiscalía solicita audiencia con Hollman Morris para imputar presunto delito sexual: los detalles

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para llevar a cabo una audiencia de imputación contra Hollman Morris , exdirector del Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano y hombre de confianza del expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con el ente judicial, en la diligencia se le formulará la imputación por delitos sexuales que presuntamente cometió. La justicia ya le puso fecha a la cita que tendrá Morris para comparecer ante un servidor del ente judicial y un juez de control de garantías.

¿Qué cargos le imputarían a Hollman Morris?

De acuerdo con la solicitud, a Hollman Felipe Morris Rincón se le imputaría, eventualmente, el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. La acción de imputar se entiende como la vinculación formal de una persona a una investigación penal al atribuirle la presunta comisión de un delito. En ese sentido, la Rama Judicial le notifica a la persona que deja de ser un indiciado (alguien que es visto como sospechoso en una indagación previa) para ser oficialmente investigado por la ley. Cabe aclarar que el hecho de que una persona sea imputada no significa que sea culpable ni que vaya a recibir una condena de manera inmediata.

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En la fase de imputación, la persona señalada todavía conserva el derecho a la presunción de inocencia. Por eso, en el lenguaje periodístico se utilizan expresiones como «presunto», «supuesto» y verbos en condicional. La situación cambia cuando se emite una condena y un juez de la República declara culpable a la persona por el delito.



¿Cuándo será la audiencia contra Hollman Morris?

La diligencia quedó agendada para el próximo 17 de noviembre. Los hechos que son objeto de investigación en esta ocasión habrían ocurrido en diciembre de 2011, fuera de Colombia. El suceso estaría relacionado con actos que habrían sido realizados sin el consentimiento de la víctima, en un contexto de violencia basada en género que habría vulnerado su libertad e integridad sexual.

#LoÚltimo l La Fiscalía acaba de radicar solicitud de formulación de imputación en contra de Hollman Morris. ¿Por qué delitos debe responder?



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Las investigaciones contra Hollman Morris

Hay que recordar que Morris también enfrenta una investigación por parte de la Procuraduría por hechos relacionados con su gestión como director del Sistema de Medios Públicos, por la presunta utilización de medios estatales para favorecer agendas políticas afines al Gobierno nacional. La investigación fue anunciada en enero de este año y el órgano de control solicitó a RTVC que informara si se habían emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

María Paula Rodríguez Rozo

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