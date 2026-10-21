Capturan a ‘Juancho Kily’, reconocido empresario señalado de abusar de una menor de edad

La captura de Juan Fernando Álvarez Torres, conocido en la región Caribe como‘Juancho Kily’, ha generado gran atención en el Atlántico debido a la gravedad de la denuncia que motivó la apertura de una investigación judicial en su contra. El empresario, ampliamente reconocido por su relación con el exclusivo establecimiento turístico Kilymandiaro Sunset Paradise, fue detenido por las autoridades en medio de un proceso relacionado con presunto abuso sexual denunciado por una adolescente surfista.

La captura se produjo el 20 de octubre en el norte de Barranquilla, mediante una orden ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía. Posteriormente, el empresario fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

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La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por una adolescente de 16 años que practica surf en las playas de Puerto Colombia. Según el relato conocido públicamente, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en una oficina ubicada dentro del predio donde funciona el reconocido club de playa.



De acuerdo con la versión entregada por la joven, ella se encontraba en el lugar cuando sostuvo una conversación con el empresario. Posteriormente, según denunció, habría sido conducida hasta una oficina con el argumento de recibir información o mantener una conversación privada. La adolescente aseguró que allí se produjeron situaciones que posteriormente llevaron a la denuncia formal ante las autoridades.



Quién es ‘Juancho Kily’ y cuál es su trayectoria empresarial

Durante años, Juan Fernando Álvarez Torres ha sido una figura conocida en Puerto Colombia gracias a su vínculo con Kilymandiaro, un establecimiento turístico ubicado en el sector de Pradomar. El lugar se convirtió en uno de los puntos más reconocidos de la zona por su oferta gastronómica, actividades recreativas y eventos relacionados con deportes acuáticos y entretenimiento frente al mar.



Según publicaciones de medios regionales, el empresario, de 60 años, logró consolidar durante más de tres décadas un proyecto comercial que alcanzó amplio reconocimiento entre habitantes y visitantes del Atlántico. Gracias al crecimiento del complejo turístico, su nombre ganó notoriedad dentro del sector empresarial local.

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Sin embargo, la situación cambió de manera radical tras conocerse la denuncia de la menor. El caso comenzó a circular ampliamente en redes sociales luego de que la adolescente publicara un relato de lo ocurrido, situación que generó una fuerte reacción pública y provocó que la investigación avanzara con rapidez.



Avanza el proceso judicial

Las autoridades han aclarado que la captura y la legalización del procedimiento no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del empresario deberá ser determinada por los jueces una vez se valoren todas las pruebas y testimonios que hagan parte del expediente. Entre los elementos analizados por la Fiscalía se encuentran testimonios, entrevistas y material audiovisual recopilado durante la investigación. Distintos medios han informado que existen registros de cámaras de seguridad que hacen parte del material probatorio que será evaluado por las autoridades competentes.

La investigación es adelantada por la unidad especializada de la Fiscalía encargada de delitos contra niños, niñas y adolescentes, debido a que la presunta víctima es menor de edad. Por esta razón, parte de las actuaciones judiciales se desarrollan bajo reserva para proteger los derechos de la adolescente involucrada.

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ÁNGELA URREA PARRA

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