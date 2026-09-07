Rescatan a 57 colombianos que eran explotados laboralmente en España: hay capturas en ambos países

Una organización criminal que captaba a ciudadanas y ciudadanos colombianos con falsas promesas para explotarles laboralmente en España fue desarticulada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia en una operación en la que fueron arrestadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas. La red localizaba en el país suramericano a personas de especial vulnerabilidad económica y social, informó el Ministerio del Interior, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España y una vez en Europa las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción. (Lea también: Alias Pirry, capturado en España y señalado de masacre en Colombia, usaba identidad venezolana falsa)



¿Cómo llegaron al grupo criminal?

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona, en el noreste de España) dedicada a esa actividad delictiva. El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas. Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso.

En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción. En lugar de lo prometido, los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente. (Lea también: Colombianos eran explotados laboralmente en España: así cayó banda que operaba en varias ciudades)

En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid. El análisis de la información obtenida y de los testimonios de las víctimas permitió identificar una estructura estable en Colombia, y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron allí para coordinar y apoyar la investigación junto a las autoridades colombianas. Finalmente fueron arrestadas en Tarragona tres personas de nacionalidad española y colombiana sobre las que pesaban órdenes internacionales de detención por su presunta participación en las actividades de la organización. La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo cuatro registros en Bogotá, que culminaron con el arresto de otras cinco personas.



Los detenidos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, competente en relación con las órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades colombianas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.



AGENCIA EFE